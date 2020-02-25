Рецепт класичного лимонаду вдома
10 хв
4 порції
210 ккал
Як приготувати класичний лимонад/Смачно 24
Лимонад найбільш освіжаючий напій із всіх можливих, адже в ньому поєднуються цитрусові та запашні пелюстки м’яти. Спробуйте і ви приготувати цей простий рецепт лимонаду дома. Смачного!
Рецепт приготування
1
Помийте лимони, розріжте на дві половинки.
2
В блендері подрібніть лимони з водою. Додайте цукор та лід.
3
Збивайте лимонад протягом 1 хвилини.
4
Прикрасьте м’ятою, скибочками лимона та грейпфрута.
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