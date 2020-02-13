Рецепт класичного штруделя з яблуками
4 год
8 порцій
245 ккал
Штрудель - один з найпопулярніших десертів у світі та його батьківщиною є Автрія та Баварія. Дуже тонке тісто, в яке загортають соковиту начинку традиційно готують з води,масла і борошна. Щоб правильно замісити тісто на штрудель та витягнути його вручну потрібно чимало зусиль, але результат того вартий.
«Сумлінний пекар витягує тісто настільки тонко, що може читати крізь нього любовні листи для своєї дівчини», – саме так говорили у Відні та вважали, що тільки закоханий кондитер може зробити найсмачніший штрудель.
Ми підготували для вас класичний рецепт яблучного штруделя, який ви з легкістю зможете приготувати дома.
Інгредієнти
-
Олія соняшникова
2 ст. л.
-
Олія рафінована (для замочування тіста)
250 мл
-
Молоко
150 мл
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Вершкове масло
60 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
1 шт.
-
Волоські горіхи
100 г
-
Ізюм
60 г
-
Крихта печива або панірувальні сухарі
65 г
-
Лимонний сік
30-40 мл
-
Мелена кориця
за смаком
-
Цукор
125 г
-
Вершкове масло
50 г
-
Яблука
1 кг
Рецепт приготування
1
Змішуємо яйце з ледь теплим молоком. Додаємо до суміші 2 столові ложки олії та сіль.
2
В окрему глибоку посудину просіюємо борошно. До борошна виливаємо яєчно-молочну суміш та ретельно замішуємо тісто до однорідної консистенції.
3
Вимішане готове тісто накриваємо харчовою плівкою та ставим охолоджуватись в холодильник на 2 години.
4
В глибоку посудину наливаємо олію для вимочування тіста. Охолоджене тісто для штруделя занурте в миску з олією на 10-15 хвилин.
5
Для начинки дрібно нарізаємо яблука без шкірки та рясно поливаєм лимонним соком, щоб вони не потемніли.
6
Додаємо попередньо замочений ізюм, підсмажені рублені волоські горішки та корицю.
7
Дістаємо тісто з олії, легенько обвалюєм його у борошні.
8
Розкачувати тісто для штруделя потрібно на рушнику. Притрусіть рушник борошном, щоб легше розкачувати тісто.
9
Легкими рухами, готове розкатане тісто витягуйте від центру до країв обома руками. Робіть це дуже обережно, щоб не порвати полотно з тіста.
10
Змастіть 1/3 частину тонкого розкатаного тіста від одного краю м’яким вершковим маслом, присипте крихтою печення та половиною цукру.
11
Яблучну начинку викладіть на присипану частину тіста високою гіркою. Присипте зверху начинку цукром, що залишився та скручуйте штрудель за допомогою рушника.
12
Краї вже сформованого штруделя міцно звяжіть та загорніть під низ.
13
Викладіть штрудель на деко з пергаментом для випікання та змастіть тісто вершковим маслом.
14
Випікайте яблучний штрудель у розігрітій духовці до 180-190 градусів протягом 30-40 хвилин.
15
Після повного охолодження штруделя, рясно посипте його цукровою пудрою. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб скоринка в яблучного штруделя була хрусткою, при випіканні змазуйте тісто в духовці вершковим маслом 2-3 рази.
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