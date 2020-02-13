24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт класичного штруделя з яблуками

Рецепт класичного штруделя з яблуками

4 год

8 порцій

245 ккал

Штрудель - один з найпопулярніших десертів у світі та його батьківщиною є Автрія та Баварія. Дуже тонке тісто, в яке загортають соковиту начинку традиційно готують з води,масла і борошна. Щоб правильно замісити тісто на штрудель та витягнути його вручну потрібно чимало зусиль, але результат того вартий.

«Сумлінний пекар витягує тісто настільки тонко, що може читати крізь нього любовні листи для своєї дівчини», – саме так говорили у Відні та вважали, що тільки закоханий кондитер може зробити найсмачніший штрудель.

Ми підготували для вас класичний рецепт яблучного штруделя, який ви з легкістю зможете приготувати дома.

Інгредієнти

для тіста
для начинки

Рецепт приготування

1

Змішуємо яйце з ледь теплим молоком. Додаємо до суміші 2 столові ложки олії та сіль.

2

В окрему глибоку посудину просіюємо борошно. До борошна виливаємо яєчно-молочну суміш та ретельно замішуємо тісто до однорідної консистенції.

3

Вимішане готове тісто накриваємо харчовою плівкою та ставим охолоджуватись в холодильник на 2 години.

4

В глибоку посудину наливаємо олію для вимочування тіста. Охолоджене тісто для штруделя занурте в миску з олією на 10-15 хвилин.

5

Для начинки дрібно нарізаємо яблука без шкірки та рясно поливаєм лимонним соком, щоб вони не потемніли.

6

Додаємо попередньо замочений ізюм, підсмажені рублені волоські горішки та корицю.

7

Дістаємо тісто з олії, легенько обвалюєм його у борошні.

8

Розкачувати тісто для штруделя потрібно на рушнику. Притрусіть рушник борошном, щоб легше розкачувати тісто.

9

Легкими рухами, готове розкатане тісто витягуйте від центру до країв обома руками. Робіть це дуже обережно, щоб не порвати полотно з тіста.

10

Змастіть 1/3 частину тонкого розкатаного тіста від одного краю м’яким вершковим маслом, присипте крихтою печення та половиною цукру.

11

Яблучну начинку викладіть на присипану частину тіста високою гіркою. Присипте зверху начинку цукром, що залишився та скручуйте штрудель за допомогою рушника.

12

Краї вже сформованого штруделя міцно звяжіть та загорніть під низ.

13

Викладіть штрудель на деко з пергаментом для випікання та змастіть тісто вершковим маслом.

14

Випікайте яблучний штрудель у розігрітій духовці до 180-190 градусів протягом 30-40 хвилин.

15

Після повного охолодження штруделя, рясно посипте його цукровою пудрою. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб скоринка в яблучного штруделя була хрусткою, при випіканні змазуйте тісто в духовці вершковим маслом 2-3 рази.

 

Солодка випічка Десерти

Схожі рецепти

Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники
Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт Спробуйте приготувати ніжні та ароматні млинці з гарбуза!

2 год

6 порцій

Млинці
Гарбузові оладки: простий рецепт приготування Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки
Оладки з кабачків: покроковий рецепт Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Що приготувати на День Валентина: швидкі сніданки
Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Що приготувати на День Закоханих: десерт з млинців Покрокове приготування червоних млинців на День Валентина з фото

30 хв

2 порції

Млинці
Готуємо смачний безалкогольний глінтвейн: легкий рецепт Рецепт смачного безалкогольного глінтвейну покроково з фото

30 хв

1 порція

Гарячі напої
Як приготувати яйця Бенедикт: рецепт Євгена Клопотенко Швидкий рецепт вишуканого сніданку з покроковою інструкцією

15 хв

2 порції

Французька