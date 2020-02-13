Штрудель - один з найпопулярніших десертів у світі та його батьківщиною є Автрія та Баварія. Дуже тонке тісто, в яке загортають соковиту начинку традиційно готують з води,масла і борошна. Щоб правильно замісити тісто на штрудель та витягнути його вручну потрібно чимало зусиль, але результат того вартий.

«Сумлінний пекар витягує тісто настільки тонко, що може читати крізь нього любовні листи для своєї дівчини», – саме так говорили у Відні та вважали, що тільки закоханий кондитер може зробити найсмачніший штрудель.

Ми підготували для вас класичний рецепт яблучного штруделя, який ви з легкістю зможете приготувати дома.