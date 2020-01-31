Рецепт класичного соусу Бешамель
30 хв
3 порції
104 ккал
Соус Бешамель вважають одним із 4 основних базових соусів французької кухні. Перша згадка про соус Бешамель з’явилась у 1651 році в книзі «Le Cuisinier François», яку написав кухар Людовика XIV Франсуа П’єр де Ла Варенн.
Соус назвали на честь маркіза Луї де Бешамель,та насправді, він не є його винахідником. Саме для нього уперше був приготований соус, щоб здивувати його смакові уподобання. Ім'я шеф-кухара, який винайшов соус Бешамель, залишилося невідомим. Згідно з поширеною легендою народився соус Бешамель випадково: кухар маркіза вирішив додати трохи вершків у звичайний густий білий соус Велюте. Відтоді, ось уже декілька століть, соус бешамель користується популярністю в усьому світі.
Ми підготували для вас класичний рецепт базового соусу Бешамель.
Інгредієнти
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Молоко
2,5 склянки
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
50 г
-
Мускатний горіх
за смаком
-
Вершкове масло
50 г
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло.
2
Всипте до масла борошно та швидко перемішуйте вінчиком.
3
Коли ви відчуєте приємний аромат злегка підсмаженого борошна додайте до суміші молоко. Не забувайте активно перемішувати соус, до утворення однорідної густої маси.
4
Доведіть соус Бешамель до легкого кипіння, зніміть з вогню та додайте спецій.
5
Натріть мускатний горіх до соусу Бешамель та ретельно перемішайте. Смачного!
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