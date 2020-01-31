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Рецепт класичного соусу Бешамель

30 хв

3 порції

104 ккал

Соус Бешамель вважають одним із 4 основних базових соусів французької кухні. Перша згадка про соус Бешамель з’явилась у 1651 році в книзі «Le Cuisinier François», яку написав кухар Людовика XIV Франсуа П’єр де Ла Варенн.

Соус назвали на честь маркіза Луї де Бешамель,та насправді, він не є його винахідником. Саме для нього уперше був приготований соус, щоб здивувати його смакові уподобання. Ім'я шеф-кухара, який винайшов соус Бешамель, залишилося невідомим. Згідно з поширеною легендою народився соус Бешамель випадково: кухар маркіза вирішив додати трохи вершків у звичайний густий білий соус Велюте. Відтоді, ось уже декілька століть, соус бешамель користується популярністю в усьому світі. 

Ми підготували для вас класичний рецепт базового соусу Бешамель.

Інгредієнти

для соусу

Рецепт приготування

1

На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло.

2

Всипте до масла борошно та швидко перемішуйте вінчиком.

3

Коли ви відчуєте приємний аромат злегка підсмаженого борошна додайте до суміші молоко. Не забувайте активно перемішувати соус, до утворення однорідної густої маси.

4

Доведіть соус Бешамель до легкого кипіння, зніміть з вогню та додайте спецій.

5

Натріть мускатний горіх до соусу Бешамель та ретельно перемішайте. Смачного!

Французька кухня Кухні світу Класичні соуси Соуси

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