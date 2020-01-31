Соус Бешамель вважають одним із 4 основних базових соусів французької кухні. Перша згадка про соус Бешамель з’явилась у 1651 році в книзі «Le Cuisinier François», яку написав кухар Людовика XIV Франсуа П’єр де Ла Варенн.

Соус назвали на честь маркіза Луї де Бешамель,та насправді, він не є його винахідником. Саме для нього уперше був приготований соус, щоб здивувати його смакові уподобання. Ім'я шеф-кухара, який винайшов соус Бешамель, залишилося невідомим. Згідно з поширеною легендою народився соус Бешамель випадково: кухар маркіза вирішив додати трохи вершків у звичайний густий білий соус Велюте. Відтоді, ось уже декілька століть, соус бешамель користується популярністю в усьому світі.

Ми підготували для вас класичний рецепт базового соусу Бешамель.