1

Вершкове масло розтопіть на сковорідці, зніміть піну та охолодіть.

2

Вино змішайте з оцтом, спеціями і зеленню. Уваріть на половину.

3

Вибийте жовток в металеву миску. Процідіть воду з спеціями через сито та додайте до жовтка.

4

Збийте суміш блендером до утворення піни.

5

Металеву миску з сумішшю поставте на водяну баню та активно збивайте вінчиком до утворення пишної піни.

6

Помішуючи, вливайте розтоплене масло тоненькою цівкою, додайте цукор та сіль. Смачного!