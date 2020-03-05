24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Сирники Класичні сирники: покроковий десерт

Класичні сирники: покроковий десерт

1 год

3 порції

237 ккал

Сирники класичні з домашнього сиру – рецепт на сковороді

Як приготувати домашні сирники/Смачно24

Ця страва ідеально пасує до сніданку, або ж її можна подавати просто на десерт. 

Головний і незмінний інгредієнт – це домашній сир. Тож до його вибору поставтесь відповідально, від його свіжості та натуральності залежить смак страви.

Інгредієнти

для сирників

  • Ванільний цукор

    1 ст. л.

  • Домашній сир

    500 г

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    5 ст. л.

  • Цукор

    200 г

  • Сіль

    1/4 ст. л.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

У глибоку миску викладіть домашній сир та добре його розімніть виделкою.

2

Додайте до сиру сіль та цукор, добре вимішайте.

3

Потім додайте яйця та ще раз перемішайте до стану однорідної маси.

4

До сирної маси додайте просіяне борошно. Якщо у вас дуже жирний сир, то борошна може знадобитися більше. Тісто має бути досить густим, щоб сирники тримали форму.

5

Додайте ванільний цукор та ще раз ретельно перемішайте.

6

Розігрійте сковорідку, додайте олію та обсмажуйте на ній сирники з обох боків до золотистої скоринки.

7

Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Солодкі сирники можна подавати з варенням, сметаною, цукровою пудрою або фруктами.

Поради щодо приготування

Щоб тісто не липло до рук, змочіть їх в холодній воді.

Для кращої форми сирника можна обвалювати його у борошні.

Сирники Десерти

Схожі рецепти

Дієтичні сирники: покроковий рецепт Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники
Солоні сирники з картоплею: покроковий рецепт Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Недороге меню на 8 березня: рецепти
Цікаві підбірки
Прості рецепти на 8 березня: швидкі сніданки
Цікаві підбірки
Легкі рецепти салатів на 8 березня
Цікаві підбірки
Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки
Як правильно загортати млинці
Масляна
Для чого замочують крупи, бобові та горіхи
Цікаві підбірки

Останні рецепти

Картопляна піца з розмарином: рецепт Приготуйте цей смачний та економний варіант піци з картоплею!

3 год

8 порцій

Овочеві закуски
Пісний гречаний пиріг: домашній рецепт Покрокове приготування пісного домашнього пирога в духовці з гречки і картоплі

2 год

4 порції

Українська
Рецепт салату з червоної капусти Покрокове приготування салату з червоної капусти

20 хв

4 порції

Овочеві салати