Сирники класичні з домашнього сиру – рецепт на сковороді

Класичні сирники: покроковий десерт
1 год
3 порції
237 ккал
Як приготувати домашні сирники/Смачно24
Ця страва ідеально пасує до сніданку, або ж її можна подавати просто на десерт.
Головний і незмінний інгредієнт – це домашній сир. Тож до його вибору поставтесь відповідально, від його свіжості та натуральності залежить смак страви.
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
1 ст. л.
-
Домашній сир
500 г
-
Олія соняшникова
1 ст. л.
-
Борошно пшеничне
5 ст. л.
-
Цукор
200 г
-
Сіль
1/4 ст. л.
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
У глибоку миску викладіть домашній сир та добре його розімніть виделкою.
2
Додайте до сиру сіль та цукор, добре вимішайте.
3
Потім додайте яйця та ще раз перемішайте до стану однорідної маси.
4
До сирної маси додайте просіяне борошно. Якщо у вас дуже жирний сир, то борошна може знадобитися більше. Тісто має бути досить густим, щоб сирники тримали форму.
5
Додайте ванільний цукор та ще раз ретельно перемішайте.
6
Розігрійте сковорідку, додайте олію та обсмажуйте на ній сирники з обох боків до золотистої скоринки.
7
Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Солодкі сирники можна подавати з варенням, сметаною, цукровою пудрою або фруктами.
Поради щодо приготування
Щоб тісто не липло до рук, змочіть їх в холодній воді.
Для кращої форми сирника можна обвалювати його у борошні.
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