Сирники класичні з домашнього сиру – рецепт на сковороді

Як приготувати домашні сирники/Смачно24

Ця страва ідеально пасує до сніданку, або ж її можна подавати просто на десерт.

Головний і незмінний інгредієнт – це домашній сир. Тож до його вибору поставтесь відповідально, від його свіжості та натуральності залежить смак страви.