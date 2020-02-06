Як приготувати ліниві вареники з сиром/Смачно24

Рецепт лінивих вареників від переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф” Єлизавети Глінської здивує вас своєю простотою та відмінним смаком. Ліниві вареники дуже швидкі у приготуванні та складаються з простих інгредієнтів: домашній сир, манка, йогурт, яйце, цукор.

Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок. Додайте до них свіжі або заморожені ягоди, та у вас на столі вже готовий солодкий смаколик. Гайда готувати зі Смачно 24!