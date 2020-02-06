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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт лінивих вареників з сиром від Лізи Глінської

Рецепт лінивих вареників з сиром від Лізи Глінської

30 хв

4 порції

190 ккал

5 / 5

Як приготувати ліниві вареники з сиром/Смачно24

Рецепт лінивих вареників від переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф” Єлизавети Глінської здивує вас своєю простотою та відмінним смаком. Ліниві вареники дуже швидкі у приготуванні та складаються з простих інгредієнтів: домашній сир, манка, йогурт, яйце, цукор. 

Ви можете нашвидкуруч приготувати їх на сніданок. Додайте до них свіжі або заморожені ягоди, та у вас на столі вже готовий солодкий смаколик. Гайда готувати зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Перетріть домашній сир через дрібне сито. Для лінивих вареників краще обрати домашній сир з 5% жирності.

2

Помийте яйце та вибийте його до сиру. Просійте борошно на дрібному ситі та додайте до домашнього сиру та яйця. Посоліть та вимішайте ложкою до однорідної маси.

3

Сформуйте з сирного тіста невеликі за розміром кульки і обваляйте їх в манній крупі. В процесі варки манка набухне та додасть лінивим вареникам з сиром особливої ніжності.

4

Наберіть чистої води в каструлю, доведіть її до кипіння та варіть ліниві вареники 3-4 хвилини.

5

Готові ліниві вареники посипте цукром, полийте йогуртом та за бажанням додайте ягід або фруктів. Смачного!

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