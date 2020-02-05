1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки при замішуванні тіста на млинці.

2

Вибийте яйця в глибоку миску, легенько розмішайте їх виделкою. Додайте до яєць сіль і соняшникову олію, збийте все вінчиком. Поступово всипайте просіяне борошно до яєчної маси та замішуйте густе тісто. Підігрійте воду до кімнатної температури. Тоненькою цівкою вливайте воду в миску та продовжуйте замішувати тісто вінчиком.

3

Дайте тісту настоятись 20-30 хвилин, ще раз перемішайте вінчиком та переходьте до смаження млинців. Розігрійте сковорідку для млинців та смажте їх на маленькому вогні 2-3 хвилини з кожного боку. Перевертати млинці потрібно, як тільки краї тіста почнуть рум’янитись. Смачного!