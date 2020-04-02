1

Щоб випекти пухку паску в хлібопічці потрібно чітко слідувати рецепту. Перший заміс: додаємо в форму хлібопічки воду, яйця, частину просіяного борошна (290 г), масло та 2 ст.л цукру. Висипаємо 2 ч.л сухих дріжджів та закриваємо кришку хлібопічки. Встановлюємо програму замішування тіста та чекаємо першого звукового сигналу.

2

Після сигналу додаємо до тіста сіль, решту дріжджів, цукру, борошна та ванільний цукор з родзинками. Закриваємо кришку та продовжуємо перемішувати тісто. Ставимо програму випікання та печемо до готовності.