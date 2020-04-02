Рецепт паски в хлібопічці: швидко та легко
4 год
1 порція
198 ккал
Як приготувати паску в хлібопічці вдома/Смачно24
Існує багато рецептів приготування святкової паски на Великдень. Сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати паску в хлібопічці. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
1 ч. л.
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Вода
50 мл
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Родзинки
70 г
-
Борошно пшеничне
435 г
-
Цукор
4 ст. л.
-
Вершкове масло
6 ст. л.
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Сіль
1/2 ч. л.
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Сухі дріжджі
2,5 ч. л.
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Щоб випекти пухку паску в хлібопічці потрібно чітко слідувати рецепту. Перший заміс: додаємо в форму хлібопічки воду, яйця, частину просіяного борошна (290 г), масло та 2 ст.л цукру. Висипаємо 2 ч.л сухих дріжджів та закриваємо кришку хлібопічки. Встановлюємо програму замішування тіста та чекаємо першого звукового сигналу.
2
Після сигналу додаємо до тіста сіль, решту дріжджів, цукру, борошна та ванільний цукор з родзинками. Закриваємо кришку та продовжуємо перемішувати тісто. Ставимо програму випікання та печемо до готовності.
Поради щодо приготування
Як приготувати паску в хлібопічці – відео:
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