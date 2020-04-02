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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт паски в хлібопічці: швидко та легко

Рецепт паски в хлібопічці: швидко та легко

4 год

1 порція

198 ккал

0 / 5
Рецепт паски в хлібопічці: відео приготування паски на Великдень 2020

Як приготувати паску в хлібопічці вдома/Смачно24

Існує багато рецептів приготування святкової паски на Великдень. Сьогодні Смачно 24 пропонує вам приготувати паску в хлібопічці. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для паски

  • Ванільний цукор

    1 ч. л.

  • Вода

    50 мл

  • Родзинки

    70 г

  • Борошно пшеничне

    435 г

  • Цукор

    4 ст. л.

  • Вершкове масло

    6 ст. л.

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    2,5 ч. л.

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Щоб випекти пухку паску в хлібопічці потрібно чітко слідувати рецепту. Перший заміс: додаємо в форму хлібопічки воду, яйця, частину просіяного борошна (290 г), масло та 2 ст.л цукру. Висипаємо 2 ч.л сухих дріжджів та закриваємо кришку хлібопічки. Встановлюємо програму замішування тіста та чекаємо першого звукового сигналу.

2

Після сигналу додаємо до тіста сіль, решту дріжджів, цукру, борошна та ванільний цукор з родзинками. Закриваємо кришку та продовжуємо перемішувати тісто. Ставимо програму випікання та печемо до готовності.

Поради щодо приготування

Як приготувати паску в хлібопічці – відео:

 

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