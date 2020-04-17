Ексклюзивний рецепт паски від кондитера Ніни Леус
3 год
3 порції
160 ккал
Рецепт паски на Великдень від Ніни Леус/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас неймовірно смачний рецепт від львівського кондитера – Ніни Леус.
Ніна Леус провела вже більше ніж 50 майстер-класів і навчила тонкому кондитерському мистецтву близько 600 учнів. Свої майстер-класи із виготовлення тортів, макарунів та інших солодощів талановита майстриня проводить у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Києві.
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Нещодавно Ніна Леус відкрила власну кондитерську студію Cakeschool у Львові.
Гайда готувати смачну та пухку пасочку на Великдень разом зі Смачно 24 та Ніною Леус!
Інгредієнти
-
Свіжі дріжджі
25 г
-
Ваніль
за смаком
-
Родзинки
150 г
-
Олія соняшникова
за смаком
-
Молоко
250 мл
-
Борошно пшеничне
600-700 г
-
Цукор
175-200 г
-
Вершкове масло
85 г
-
Сметана
20 г
-
Сіль
за смаком
-
Цедра апельсина
1 шт.
-
Яйце
2 шт.
-
Цукрова пудра
200 г
-
Яєчний білок
1 шт.
Рецепт приготування
1
Гріємо молоко із вершковим маслом (60 г) до повного розчинення (гріємо в мікрохвильовій печі, або в сотейнику на газу, головне розчинити масло і щоб молоко було тепле).
2
Вводимо у молоко цукор – розмішуємо. Коли молоко охололо, не гаряче, вводимо дріжджі та знову розмішуємо.
3
Після розчинення дріжджів вводимо у суміш яйця, ваніль, розтоплене вершкове масло (25 г), сметану, сіль і ретельно розмішуємо.
4
Невеликими порціями вводимо борошно, кожного разу добре усе вимішуємо, в кінці коли ввели борошно, беремо олію (оливкова, соняшникова) приблизно 1 ст. л, наливаємо її на руку і вимішуємо тісто.
5
В кінці додаємо родзинки та цедру апельсину (ви можете давати усе, що любите: родзинки, курагу, цукати, ваніль, шоколадні термостійкі дропси, журавлину).
6
Ретельно усе вимішуємо (тісто трішки липне до рук, але не сильно, тут головне не забити тісто борошном).
7
Накриваємо наше тісто рушником і ставимо у тепле місце. Чекаємо щоб тісто виросло, це може зайняти від 60 до 90 хв. Коли тісто підійшло його потрібно опустити – знову накриваємо рушником і ставимо в тепле місце для підйому.
8
Як тісто підійшло, опускаємо його і розкладаємо по формах. Форму заповнюємо на половину. Наше тісто в формах знову повинно піднятись, накриваємо рушником і кладемо в тепле місце
(в сумі у нас 3 підіймання тіста).
9
Як тісто виросло, ставимо в духовку, температура 180 градусів, коли минуло 20 хвилин, зменшуємо температуру до 160, випікаємо ще 20-25 хвилин.
10
Для приготування глазурі збиваємо білок до слабкої піни, вводимо невеликими порціями цукрову пудру. Чим густіша вам потрібна глазур, тим більше цукрової пудри додавайте та перемішуйте. Смачного!
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