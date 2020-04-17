1

Гріємо молоко із вершковим маслом (60 г) до повного розчинення (гріємо в мікрохвильовій печі, або в сотейнику на газу, головне розчинити масло і щоб молоко було тепле).

2

Вводимо у молоко цукор – розмішуємо. Коли молоко охололо, не гаряче, вводимо дріжджі та знову розмішуємо.

3

Після розчинення дріжджів вводимо у суміш яйця, ваніль, розтоплене вершкове масло (25 г), сметану, сіль і ретельно розмішуємо.

4

Невеликими порціями вводимо борошно, кожного разу добре усе вимішуємо, в кінці коли ввели борошно, беремо олію (оливкова, соняшникова) приблизно 1 ст. л, наливаємо її на руку і вимішуємо тісто.

5

В кінці додаємо родзинки та цедру апельсину (ви можете давати усе, що любите: родзинки, курагу, цукати, ваніль, шоколадні термостійкі дропси, журавлину).

6

Ретельно усе вимішуємо (тісто трішки липне до рук, але не сильно, тут головне не забити тісто борошном).

7

Накриваємо наше тісто рушником і ставимо у тепле місце. Чекаємо щоб тісто виросло, це може зайняти від 60 до 90 хв. Коли тісто підійшло його потрібно опустити – знову накриваємо рушником і ставимо в тепле місце для підйому.

8

Як тісто підійшло, опускаємо його і розкладаємо по формах. Форму заповнюємо на половину. Наше тісто в формах знову повинно піднятись, накриваємо рушником і кладемо в тепле місце

(в сумі у нас 3 підіймання тіста).

9

Як тісто виросло, ставимо в духовку, температура 180 градусів, коли минуло 20 хвилин, зменшуємо температуру до 160, випікаємо ще 20-25 хвилин.

10

Для приготування глазурі збиваємо білок до слабкої піни, вводимо невеликими порціями цукрову пудру. Чим густіша вам потрібна глазур, тим більше цукрової пудри додавайте та перемішуйте. Смачного!