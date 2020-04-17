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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Ексклюзивний рецепт паски від кондитера Ніни Леус

Ексклюзивний рецепт паски від кондитера Ніни Леус

3 год

3 порції

160 ккал

0 / 5
Ексклюзивний рецепт паски кондитера Ніни Леус: покроковий рецепт

Рецепт паски на Великдень від Ніни Леус/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас неймовірно смачний рецепт від львівського кондитера – Ніни Леус.

Ніна Леус провела вже більше ніж 50 майстер-класів і навчила тонкому кондитерському мистецтву близько 600 учнів. Свої майстер-класи із виготовлення тортів, макарунів та інших солодощів талановита майстриня проводить у Львові, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Києві.

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Нещодавно Ніна Леус відкрила власну кондитерську студію Cakeschool у Львові.

Гайда готувати смачну та пухку пасочку на Великдень разом зі Смачно 24 та Ніною Леус!

Інгредієнти

для паски

  • Свіжі дріжджі

    25 г

  • Ваніль

    за смаком

  • Родзинки

    150 г

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Молоко

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    600-700 г

  • Цукор

    175-200 г

  • Вершкове масло

    85 г

  • Сметана

    20 г

  • Сіль

    за смаком

  • Цедра апельсина

    1 шт.

  • Яйце

    2 шт.

для глазурі

  • Цукрова пудра

    200 г

  • Яєчний білок

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Гріємо молоко із вершковим маслом (60 г) до повного розчинення (гріємо в мікрохвильовій печі, або в сотейнику на газу, головне розчинити масло і щоб молоко було тепле).

2

Вводимо у молоко цукор – розмішуємо. Коли молоко охололо, не гаряче, вводимо дріжджі та знову розмішуємо.

3

Після розчинення дріжджів вводимо у суміш яйця, ваніль, розтоплене вершкове масло (25 г), сметану, сіль і ретельно розмішуємо.

4

Невеликими порціями вводимо борошно, кожного разу добре усе вимішуємо, в кінці коли ввели борошно, беремо олію (оливкова, соняшникова) приблизно 1 ст. л, наливаємо її на руку і вимішуємо тісто.

5

В кінці додаємо родзинки та цедру апельсину (ви можете давати усе, що любите: родзинки, курагу, цукати, ваніль, шоколадні термостійкі дропси, журавлину).

6

Ретельно усе вимішуємо (тісто трішки липне до рук, але не сильно, тут головне не забити тісто борошном).

7

Накриваємо наше тісто рушником і ставимо у тепле місце. Чекаємо щоб тісто виросло, це може зайняти від 60 до 90 хв. Коли тісто підійшло його потрібно опустити – знову накриваємо рушником і ставимо в тепле місце для підйому.

8

Як тісто підійшло, опускаємо його і розкладаємо по формах. Форму заповнюємо на половину. Наше тісто в формах знову повинно піднятись, накриваємо рушником і кладемо в тепле місце
(в сумі у нас 3 підіймання тіста).

9

Як тісто виросло, ставимо в духовку, температура 180 градусів, коли минуло 20 хвилин, зменшуємо температуру до 160, випікаємо ще 20-25 хвилин.

10

Для приготування глазурі збиваємо білок до слабкої піни, вводимо невеликими порціями цукрову пудру. Чим густіша вам потрібна глазур, тим більше цукрової пудри додавайте та перемішуйте. Смачного!

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