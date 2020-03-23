1

Для опари змішайте дріжджі з теплим молоком, всипте борошно та перемішайте до однорідної маси. Накрийте опару харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 2-3 години.

2

Щоб сухофрукти не вбирали з готової випічки вологу, потрібно приготувати сироп. В глибокій каструлі доводимо до кипіння воду і цукор, заливаємо родзинки сиропом і ставимо в холодильник на 12 годин.

3

В чаші комбайну змішуємо холодні яйця, мед і опару. Для кращого змішування всіх інгредієнтів використовуйте насадку “Гак”.

4

Додаємо до маси заздалегідь просіяне борошно, сіль, цукор, ванільний цукор та свіжі дріжджі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти в комбайні на низьких обертах 5 хвилин.

5

Додаємо в тісто для паски невеликі холодні шматочки вершкового масла та продовжуємо вимішувати в комбайні.

6

Вимішуємо тісто протягом 15-20 хвилин на низьких обертах. Температура тіста не повинна перевищувати 24 градусів.

7

Накрийте вимішане тісто харчовою плівкою та залиште 1-1,5 години для першого підйому.

8

Розімніть тісто, знову накрийте плівкою та поставте в холодильник на 12 годин для другого підйому.

9

Процідіть родзинки та просушіть від зайвої вологи. Додайте родзинки в тісто та вимішайте.

10

Змастіть форми для випікання паски вершковим маслом та присипте борошном.

11

Сформуйте з тіста невеликі кульки та покладіть у форми, накрийте рушником та залиште паски для третього підйому.

12

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте паску від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Смачного!