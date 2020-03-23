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Рецепт паски від Єлизавети Глінської

5 год

4 порції

340 ккал

0 / 5
Паска Бріош від Лізи Глинської

Як приготувати паску за рецептом Лізи Глінської/Смачно24

Талановитий кондитер Єлизавета Глінська поділилась рецептом Великодньої паски з використанням французького тіста – Бріош. Головним у приготуванні цього тіста є холод, адже в теплі тісто буде топитись в руках. Якщо у вас немає кухонного комбайна, під час замішування тіста Єлизавета Глінська радить вам змочувати руки в холодній воді.

Готова, випечена паска за рецептом Лізи Глінської надзвичайно пухка та солодка. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для паски

  • Свіжі дріжджі

    24 г

  • Ванільний цукор

    1 шт.

  • Родзинки

    300 г

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Мед

    50 г

  • Опара

    300 г

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сіль

    10 г

  • Яйце

    300 г

для опари

  • Свіжі дріжджі

    2 г

  • Молоко

    170 мл

  • Борошно пшеничне

    150 г

для сиропу

  • Вода

    150 мл

  • Коньяк

    50 мл

  • Цукор

    150 г

Рецепт приготування

1

рецепт паскиДля опари змішайте дріжджі з теплим молоком, всипте борошно та перемішайте до однорідної маси. Накрийте опару харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 2-3 години.

2

замочуємо цукатиЩоб сухофрукти не вбирали з готової випічки вологу, потрібно приготувати сироп. В глибокій каструлі доводимо до кипіння воду і цукор, заливаємо родзинки сиропом і ставимо в холодильник на 12 годин.

3

рецепт паскиВ чаші комбайну змішуємо холодні яйця, мед і опару. Для кращого змішування всіх інгредієнтів використовуйте насадку “Гак”.

4

рецепт паскиДодаємо до маси заздалегідь просіяне борошно, сіль, цукор, ванільний цукор та свіжі дріжджі. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти в комбайні на низьких обертах 5 хвилин.

5

паска рецептДодаємо в тісто для паски невеликі холодні шматочки вершкового масла та продовжуємо вимішувати в комбайні.

6

Вимішуємо тісто протягом 15-20 хвилин на низьких обертах. Температура тіста не повинна перевищувати 24 градусів.

7

рецепт паскаНакрийте вимішане тісто харчовою плівкою та залиште 1-1,5 години для першого підйому. 

8

Розімніть тісто, знову накрийте плівкою та поставте в холодильник на 12 годин для другого підйому.

9

рецепт паски з родзинкамиПроцідіть родзинки та просушіть від зайвої вологи. Додайте родзинки в тісто та вимішайте.

10

рецепт паски на ВеликденьЗмастіть форми для випікання паски вершковим маслом та присипте борошном.

11

Сформуйте з тіста невеликі кульки та покладіть у форми, накрийте рушником та залиште паски для третього підйому.

12

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте паску від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Смачного!

Поради щодо приготування

Глазур для паски – це ідеальне рішення, адже вона швидко готується та не липне до рук.

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