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Рецепт пісного бургеру з фалафелем

45 хв

2 порції

189 ккал

0 / 5
Бургер з фалафелем – рецепт, як приготувати вдома самостійно

Як приготувати пісний бургер вдома/Смачно24

Потіште себе та рідних новою закускою. Смачний і поживний бургер підійде як для вегетаріанців, так і в час посту. Хороше поєднання бобів, спецій, овочів та соусу, а приготування забере у вас не так багато часу. Гайда готувати разом зі Смачно24!

Інгредієнти

для страви

  • Булка

    2 шт.

  • Зелена цибуля

    за смаком

  • Йогурт

    1 склянка

  • Червона цибуля

    60 г

  • Лимонний сік

    1 шт.

  • Листя салату

    за смаком

  • Олія соняшникова

    1/4 склянки

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    1/4 склянки

  • Нут

    400 г

  • Огірок

    1 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Помідор

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Тмин сушений

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    2 ст. л.

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Якщо у вас консервований нут – злийте з нього воду та ретельно просушіть. Сушені боби потрібно замочити у холодній воді на 8 годин, потім теж злити воду і просушити. Усю зелень, цибулю та часник дрібно наріжте.

2

Розігрійте духовку до 190 градусів. Розкладіть нут на деко і випікайте доти, доки боби не почнуть розколюватись, приблизно 8-10 хв. Дайте нуту трохи охолонути.

3

В кухонному комбайні з лезом змішайте нут, червону та зелену цибулю, петрушку, кмин і коріандр. Перемішуйте, поки суміш не стане схожою на густу пасту. Після цього перекладіть все у глибоку миску.

4

Додайте просіяне борошно, заправте сіллю та перцем. З готової суміші сформуйте 4 котлети за розміром ваших булочок.

5

На великій пательні розігрійте олію на середньому вогні. Обсмажуйте фалафель до золотистої скоринки, приблизно по 3 хвилини з кожного боку. 

6

Приготуйте соус із йогурту і кропу: в мисці змішайте йогурт, дуже дрібно нарізаний огірок, кріп і лимонний сік. Перемішуйте до однорідного стану.

7

Зберіть готові бургери з фалафелем. Розріжте булочки по половині, на нижню викладіть нутову котлету. Добряче покладіть йогуртового соусу, зверху листя салату і скибки помідора. Накрийте другою половиною булки.

8

Подавайте з гарячою картопелькою фрі та холодними напоями. Смачного!

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