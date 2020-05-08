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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Рецепт піци Цезаре вдома: смачно, як у ресторані

Рецепт піци Цезаре вдома: смачно, як у ресторані

45 хв

2 порції

160 ккал

0 / 5
Рецепт піци Цезаре в домашніх умовах як у ресторані

Як приготувати піцу вдома/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачної піци зі свіжим листям салату Айсберг, ніжної курочки та помідорами. Піца Цезаре підкорила не фаната справжньої піци. Не зволікайте, гайда готувати смаколики разом зі Смачно 24!

Не знаєте як приготувати тісто для піци? У нас є для вас перевірений рецепт смачного тонкого тіста для піци:

Рецепт приготування тіста для піци від Джеймі Олівера

 

Інгредієнти

для піци

  • Сир Моцарела

    125 г

  • Куряче філе

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Помідор Черрі

    6 шт.

  • Салат Айсберг

    1 шт.

  • Тісто

    1 шт.

для соусу

  • Вустерський соус

    5 мл

  • Білий винний оцет

    10 мл

  • Гірчиця в зернах

    1 ч. л.

  • Оливкова олія

    50 мл

  • Сир Пармезан

    10 г

  • Філе консервованих анчоусів

    1 шт.

  • Часник

    1 зубчик

  • Яєчний жовток

    30 мл

Рецепт приготування

1

Куряче філе наріжте невеликими шматочками та підсмажте на олії до золотистої скоринки. Додайте до курки спеції за смаком.

2

Для соусу налийте в миску оливкової олії, додайте гірчицю, подрібнений часник, дрібно нарізаний анчоус, жовток та натертий пармезан – ретельно збийте масу за допомогою вінчика.

3

В глибоку тарілку нарвіть руками листя салату та заправте їх половиною соусу. 

4

Розкачайте тісто для піци, змажте соусом, що залишився. Наріжте сир, викладіть на тісто. Додайте курку, помідори чері та запікайте піцу в розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин.

5

Вийміть піцу з духовки, розкладіть на неї листя салату і одразу подавайте до столу. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу Піца Випічка

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