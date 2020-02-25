Безе в мікрохвильовці – відео – безе в домашніх умовах

Рецепт приготування безе в мікрохвильовці
10 хв
3 порції
330 ккал
Як приготувати безе в мікрохвильовці/Смачно24
При приготуванні безе в мікрохвильовці воно не буде таким же повітряним. У мікрохвильовці безе прогрівається зсередини, тому після приготування швидко осідає, але десерт вийде більш хрустким.
Рецепт приготування
1
Відокремте білок від жовтка. Змішайте білок та цукрову пудру. Можна збити усе за допомогою міксера, або ж скористатися віночок чи ложкою. Має вийти густе тісто, яке можна місити руками.
2
Розділіть його на кілька маленьких частин і скачайте з них кульки. Викладіть кульки на блюдо, застелене пергаментом або паперовим рушником, на досить великій відстані один від одного.
3
Готуйте безе на максимальній потужності 30 секунд. У процесі приготування тісто розтечеться, тому безе вийде плоским.
Поради щодо приготування
Як приготувати безе в мікрохвильовці: рецепт з відео
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