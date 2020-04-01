24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Рецепт приготування хумусу в мультиварці

Рецепт приготування хумусу в мультиварці

4 год

2 порції

444 ккал

0 / 5

Як приготувати хумус вдома/Смачно24

Хумус – це популярна традиційна закуска, яка прийшла до нас з Близького Сходу. Готується вона з вареного нуту (турецького гороху), різних масел, горішків, спецій.

Інгредієнти

  • Нут

    150 г

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • кунжутна олія

    1,5 ст. л.

Рецепт приготування

1

Насамперед замочіть боби на 7 годин у воді.

2

Залийте новою водою і поставте варити на 3-3,5 години. Після того, як нут зваритися – посоліть.

3

Змішайте нут з кунжутною пастою і маслом. Збийте блендером, додаючи відвар з мультиварки, для отримання потрібної консистенції хумусу. 

Кухня близького Сходу Другі страви Кухні світу Овочеві закуски Гарніри з овочів Пісні страви Інші Закуски

Схожі рецепти

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Теплі салати
Класичний рецепт аджики на зиму Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Овочеві закуски

Новини кулінарії

Страви-обманки на 1 квітня: рецепти
Цікаві підбірки
Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
Цікаві підбірки
Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти
Цікаві підбірки
Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки
Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
Пісні страви з рису: домашні рецепти
Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як приготувати паску в мультиварці: рецепт Покрокове приготування паски в мультиварці

2 год

4 порції

Українська
Рецепт смачного салату на Великдень з простих продуктів Покрокове приготування святкового салату з простих продуктів на Великдень

35 хв

6 порцій

Великодні рецепти
Як приготувати пухкий бісквіт в духовці: рецепт Покрокове приготування пухкого бісквіта вдома

1 год 30 хв

4 порції

Бісквіт