Рецепт приготування хумусу в мультиварці
4 год
2 порції
444 ккал
Як приготувати хумус вдома/Смачно24
Хумус – це популярна традиційна закуска, яка прийшла до нас з Близького Сходу. Готується вона з вареного нуту (турецького гороху), різних масел, горішків, спецій.
Інгредієнти
-
Нут
150 г
-
Оливкова олія
1 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
кунжутна олія
1,5 ст. л.
Рецепт приготування
1
Насамперед замочіть боби на 7 годин у воді.
2
Залийте новою водою і поставте варити на 3-3,5 години. Після того, як нут зваритися – посоліть.
3
Змішайте нут з кунжутною пастою і маслом. Збийте блендером, додаючи відвар з мультиварки, для отримання потрібної консистенції хумусу.
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
Як приготувати паску в мультиварці: рецепт Покрокове приготування паски в мультиварці
2 год
4 порції
Рецепт смачного салату на Великдень з простих продуктів Покрокове приготування святкового салату з простих продуктів на Великдень
35 хв
6 порцій
Як приготувати пухкий бісквіт в духовці: рецепт Покрокове приготування пухкого бісквіта вдома
1 год 30 хв
4 порції