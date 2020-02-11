Рецепт приготування хумуса: швидко та корисно
45 хв
4 порції
420 ккал
Як приготувати домашній хумус/Смачно24
Хумус - це традиційна закуска з вареного нуту (турецького гороху), яка є дуже популярною на Близькому Сході. До неї додаються різні масла, горіхи та спеції. Хумус можна легко приготувати вдома.
Існує безліч варіантів того, як приготувати хумус. Його основою є різноманітні бобові, або ж авокадо. Готову пасту можна намазувати на хліб або корж. Також хумус можна використовувати, як гарнір до риби або м'яса.
Інгредієнти
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Лимонний сік
3 ст. л.
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Нут
150 г
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Оливкова олія
5-6 ст. л.
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Сіль
2 ч. л.
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Тахіні
3 ст. л.
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Сухі зерна нуту замочіть на кілька годин у великій кількості холодної води. За бажанням, можете залишити на всю ніч. Таким чином, нут стане ще м'якше.
2
Із зерен нуту зніміть тонку шкірку. Зробити це можна так: рідина, в якій відварювався нут, треба злити в окрему посудину, відкинути на сито і промити крижаною водою. Від різниці температур шкірка сама відокремиться від горошин.
3
Очищений нут подрібніть в блендері або кухонному комбайні. До пюре додайте лимонний сік, тахіні, сіль з часником і 100 мілілітрів води, що залишилася після варіння. Поступово додавайте до пюре оливкову олію і перемішайте.
4
Поліпшити смак хумусу можна за допомогою різноманітних спецій. До закуски ідеально підходить паприка, тмин, обсмажений часник і мелений чорний перець
5
Готову страву посипати подрібненою зеленню петрушки або кедровими горішками. Смачного!
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