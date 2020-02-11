1

Сухі зерна нуту замочіть на кілька годин у великій кількості холодної води. За бажанням, можете залишити на всю ніч. Таким чином, нут стане ще м'якше.

2

Із зерен нуту зніміть тонку шкірку. Зробити це можна так: рідина, в якій відварювався нут, треба злити в окрему посудину, відкинути на сито і промити крижаною водою. Від різниці температур шкірка сама відокремиться від горошин.

3

Очищений нут подрібніть в блендері або кухонному комбайні. До пюре додайте лимонний сік, тахіні, сіль з часником і 100 мілілітрів води, що залишилася після варіння. Поступово додавайте до пюре оливкову олію і перемішайте.

4

Поліпшити смак хумусу можна за допомогою різноманітних спецій. До закуски ідеально підходить паприка, тмин, обсмажений часник і мелений чорний перець

5

Готову страву посипати подрібненою зеленню петрушки або кедровими горішками. Смачного!