Рецепт приготування тіста для піци від Джеймі Олівера
2 год
8 порцій
226 ккал
Піца – найпопулярніша страва з італійської кухні, яку люблять в усьому світі. Піца – це чудовий вибір для сімейного обіду чи посиденьок з друзями. Її приготування – справжнє мистецтво, якому ми хочемо вас навчити.
1 кг борошна вищого ґатунку можна замінити на 800 г борошна + 200 г манної крупи.
Інгредієнти
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Вода
650 мл
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Морська сіль
1 ч. л.
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Борошно пшеничне
1 кг
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Оливкова олія
4 ст. л.
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Цукор
1 ст. л.
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Сухі дріжджі
14 г
Рецепт приготування
1
У мисці змішайте дріжджі, цукор, олію і теплу воду, залиште на кілька хвилин. Просійте борошно, змішайте його з сіллю і зберіть гіркою на чистій робочій поверхні. Зробіть у гірці ямку і влийте туди рідку дріжджову суміш.
2
Вимішайте борошно, починаючи з країв гірки. Вимішуйте тісто руками до того часу, поки воно не набуде гладку і пружну структуру.
3
Сформуйте тісто у кулю і помістіть в миску, покриту борошном. Зверху тісто теж присипте борошном.
4
Накрийте миску вологим рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину: тісто має збільшитися у два рази.
5
Через годину дістаньте тісто і помісить ще кілька хвилин руками.
6
Розкачайте тісто або розтягніть його руками. Приблизна товщина основи піци – 5 мм. Знову залиште тісто на 5-10 хвилин (можна прикрити плівкою), додайте соус і начинку та випікайте.
Поради щодо приготування
Ви можете використовувати все відразу для великої піци або загорнути зайве тісто в харчову плівку і покласти в морозилку.
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