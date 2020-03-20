1

У мисці змішайте дріжджі, цукор, олію і теплу воду, залиште на кілька хвилин. Просійте борошно, змішайте його з сіллю і зберіть гіркою на чистій робочій поверхні. Зробіть у гірці ямку і влийте туди рідку дріжджову суміш.

2

Вимішайте борошно, починаючи з країв гірки. Вимішуйте тісто руками до того часу, поки воно не набуде гладку і пружну структуру.

3

Сформуйте тісто у кулю і помістіть в миску, покриту борошном. Зверху тісто теж присипте борошном.

4

Накрийте миску вологим рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину: тісто має збільшитися у два рази.

5

Через годину дістаньте тісто і помісить ще кілька хвилин руками.

6

Розкачайте тісто або розтягніть його руками. Приблизна товщина основи піци – 5 мм. Знову залиште тісто на 5-10 хвилин (можна прикрити плівкою), додайте соус і начинку та випікайте.