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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Рецепт приготування тіста для піци від Джеймі Олівера

Рецепт приготування тіста для піци від Джеймі Олівера

2 год

8 порцій

226 ккал

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Тісто для піци від Джеймі Олівера – покроковий рецепт приготування

Піца – найпопулярніша страва з італійської кухні, яку люблять в усьому світі. Піца – це чудовий вибір для сімейного обіду чи посиденьок з друзями. Її приготування – справжнє мистецтво, якому ми хочемо вас навчити.

1 кг борошна вищого ґатунку можна замінити на 800 г борошна + 200 г манної крупи.

Інгредієнти

Для тіста

  • Вода

    650 мл

  • Морська сіль

    1 ч. л.

  • Борошно пшеничне

    1 кг

  • Оливкова олія

    4 ст. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сухі дріжджі

    14 г

Рецепт приготування

1

У мисці змішайте дріжджі, цукор, олію і теплу воду, залиште на кілька хвилин. Просійте борошно, змішайте його з сіллю і зберіть гіркою на чистій робочій поверхні. Зробіть у гірці ямку і влийте туди рідку дріжджову суміш.

2

Вимішайте борошно, починаючи з країв гірки. Вимішуйте тісто руками до того часу, поки воно не набуде гладку і пружну структуру.

3

Сформуйте тісто у кулю і помістіть в миску, покриту борошном. Зверху тісто теж присипте борошном. 

4

Накрийте миску вологим рушником і залиште в теплому місці приблизно на годину: тісто має збільшитися у два рази.

5

Через годину дістаньте тісто і помісить ще кілька хвилин руками.

6

Розкачайте тісто або розтягніть його руками. Приблизна товщина основи піци – 5 мм. Знову залиште тісто на 5-10 хвилин (можна прикрити плівкою), додайте соус і начинку та випікайте.

Поради щодо приготування

Ви можете використовувати все відразу для великої піци або загорнути зайве тісто в харчову плівку і покласти в морозилку.

Італійська кухня Кухні світу Піца Випічка

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