Салат Шуба – рецепт класичний – оселедець під шубою покроково

Рецепт салату шуба
45 хв
6 порцій
159 ккал
Як приготувати салат шуба/Смачно24
Шуба – це рецепт салату, який не старіє та завжди залишається актуальним на родинних святкуваннях. Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт салату шуба.
Інгредієнти
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Картопля
2-3 шт.
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Майонез
180 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
1-2 шт.
-
Буряк
1-2 шт.
-
Оселедець
200 г
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Відваріть буряк, картоплю, моркву та яйця до готовності.
2
Першим шаром в салаті шуба завжди йде цибулька. Дрібно наріжте її кільцями та викладіть на дно форми для салату.
3
Наріжте оселедець невеличкими шматками та викладіть на цибулю. Змастіть цей шар майонезом.
4
Натріть на грубій терці картоплю, моркву та буряк. Викладіть наступним шаром картоплю, змастіть майонезом. Далі моркву та буряк, шари між ними теж змастіть майонезом.
5
Очистіть яйця та розділіть на білок та жовток. На дрібній терці натріть білок на салат, а потім жовток.
6
Дайте салату настоятись кілька годин в холодильнику. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб салат був соковитим, не жалійте майонезу, коли перемащуєте овочеві шари.
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