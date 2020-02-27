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Смачно 24 Салати Салати з рибою Рецепт салату шуба

Рецепт салату шуба

45 хв

6 порцій

159 ккал

Салат Шуба – рецепт класичний – оселедець під шубою покроково

Як приготувати салат шуба/Смачно24

Шуба – це рецепт салату, який не старіє та завжди залишається актуальним на родинних святкуваннях. Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт салату шуба. 

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

Відваріть буряк, картоплю, моркву та яйця до готовності.

2

Першим шаром в салаті шуба завжди йде цибулька. Дрібно наріжте її кільцями та викладіть на дно форми для салату.

3

Наріжте оселедець невеличкими шматками та викладіть на цибулю. Змастіть цей шар майонезом.

4

Натріть на грубій терці картоплю, моркву та буряк. Викладіть наступним шаром картоплю, змастіть майонезом. Далі моркву та буряк, шари між ними теж змастіть майонезом.

5

Очистіть яйця та розділіть на білок та жовток. На дрібній терці натріть білок на салат, а потім жовток. 

6

Дайте салату настоятись кілька годин в холодильнику. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб салат був соковитим, не жалійте майонезу, коли перемащуєте овочеві шари.

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