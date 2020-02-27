Салат Шуба – рецепт класичний – оселедець під шубою покроково

1

Відваріть буряк, картоплю, моркву та яйця до готовності.

2

Першим шаром в салаті шуба завжди йде цибулька. Дрібно наріжте її кільцями та викладіть на дно форми для салату.

3

Наріжте оселедець невеличкими шматками та викладіть на цибулю. Змастіть цей шар майонезом.

4

Натріть на грубій терці картоплю, моркву та буряк. Викладіть наступним шаром картоплю, змастіть майонезом. Далі моркву та буряк, шари між ними теж змастіть майонезом.

5

Очистіть яйця та розділіть на білок та жовток. На дрібній терці натріть білок на салат, а потім жовток.

6

Дайте салату настоятись кілька годин в холодильнику. Смачного!