Салата з ананасами і куркою – рецепт, інгредієнти

Рецепт салату з ананасами і куркою
45 хв
6 порцій
181 ккал
Як приготувати салат з куркою вдома/Смачно24
Поєднання ананасу і курки завжди викликає шалений вибух в наших смакових рецепторах. А з додаванням до них ще зелених оливок та сиру Мааздам – це смакота!
Інгредієнти
-
Мариновані печериці
250 г
-
Ананас
300 г
-
Зелені оливки
1 банка
-
Кукурудза
1 банка
-
Куряче філе
2 шт.
-
Майонез
180 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Сіль
за смаком
-
Сир Мааздам
250 г
Рецепт приготування
1
Відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Нарізаємо куряче філе кубиками.
2
Нарізаємо ананас на маленькі шматочки.
3
Сир Мааздам нарізаємо невеличкими кубиками.
4
Зелені оливки без кісточки розрізаємо на половину та змішуємо всі інгредієнти.
5
Додаємо консервовану кукурудзу.
6
Нарізаємо мариновані гриби половинками.
7
Готуємо домашній майонез або додаємо грецький йогурт. Ще раз ретельно перемішуємо. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
2 год
6 порцій
40 хв
4 порції
25 хв
4 порції