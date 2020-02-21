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Смачно 24 Салати Овочеві салати Рецепт салату з червоної капусти

Рецепт салату з червоної капусти

20 хв

4 порції

35 ккал

Як приготувати салат з червоної капусти/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт справжньої вітамінної бомби! Салат з червоної капусти надзвичайно простий у приготуванні, вам не потрібно варити чи смажити жоден інгредієнт. Червона капуста надзвичайно корисна для людського організму, а в поєднанні з журавлиною – смак просто неперевершений!

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

За допомогою гострого ножа наріжте червону капусту тоненькими смужками. Помийте листя салату та теж наріжте невеличкими смужками. Викладіть зелень в глибоку салатницю та перемішайте.

2

Помийте моркву, протріть паперовим рушником та насічіть на тертці для корейської моркви. Подрібніть свіжу зелень кінзи та разом із морквою додайте в салатницю. Візьміть журавлину, насіння соняшника та додаєйте в салатницю – ретельно перемішайте салат.

3

У окрему миску налийте сік лимона, олію та мед – ретельно перемішайте інгредієнти та додайте вичавлений часник. Поперчіть соус та полийте ним салат. Ще раз ретельно перемішайте всі інгредієнти та подавайте салат до столу. Смачного!

3

 

Овочеві салати Салати

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