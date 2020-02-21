1

За допомогою гострого ножа наріжте червону капусту тоненькими смужками. Помийте листя салату та теж наріжте невеличкими смужками. Викладіть зелень в глибоку салатницю та перемішайте.

2

Помийте моркву, протріть паперовим рушником та насічіть на тертці для корейської моркви. Подрібніть свіжу зелень кінзи та разом із морквою додайте в салатницю. Візьміть журавлину, насіння соняшника та додаєйте в салатницю – ретельно перемішайте салат.

3

У окрему миску налийте сік лимона, олію та мед – ретельно перемішайте інгредієнти та додайте вичавлений часник. Поперчіть соус та полийте ним салат. Ще раз ретельно перемішайте всі інгредієнти та подавайте салат до столу. Смачного!

3