1

Помийте та підсушіть салатні листя.

2

Відваріть та розріжте яйця на чотири частини.

3

Помідори наріжте скибками.

4

Злийте сік з тунця та відділіть м’ясо на невеличкі шматочки.

5

Порвіть руками листя салату, викладіть на них яйця, помідори та тунець.

6

Для соусу змішайте оливкову олію, гірчицю, мед та лимонний сік. Посоліть та поперчіть соус.

7

Полийте салат з тунця соусом та подавайте з хрустким хлібом або багетом. Смачного!