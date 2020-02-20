Рецепт салату з тунцем
25 хв
2 порції
72 ккал
Соковитий та простий у приготуванні салат з тунцем підійде як для обіду, так і для вечері.
Інгредієнти
для салату
-
Жовтий помідор
1 шт.
-
Помідор
1 шт.
-
Суміш салатного листя
1 пучок
-
Тунець консервований у власному соку
1 банка
-
Яйце
3 шт.
для соусу
-
Гірчиця в зернах
1 ст. л.
-
Лимонний сік
1 ч. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Мед
1 ч. л.
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Помийте та підсушіть салатні листя.
2
Відваріть та розріжте яйця на чотири частини.
3
Помідори наріжте скибками.
4
Злийте сік з тунця та відділіть м’ясо на невеличкі шматочки.
5
Порвіть руками листя салату, викладіть на них яйця, помідори та тунець.
6
Для соусу змішайте оливкову олію, гірчицю, мед та лимонний сік. Посоліть та поперчіть соус.
7
Полийте салат з тунця соусом та подавайте з хрустким хлібом або багетом. Смачного!
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