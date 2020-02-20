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Смачно 24 Салати Салати з рибою Рецепт салату з тунцем

Рецепт салату з тунцем

25 хв

2 порції

72 ккал

Соковитий та простий у приготуванні салат з тунцем підійде як для обіду, так і для вечері. 

Інгредієнти

для салату
для соусу

Рецепт приготування

1

Помийте та підсушіть салатні листя.

2

Відваріть та розріжте яйця на чотири частини.

3

Помідори наріжте скибками.

4

Злийте сік з тунця та відділіть м’ясо на невеличкі шматочки.

5

Порвіть руками листя салату, викладіть на них яйця, помідори та тунець.

6

Для соусу змішайте оливкову олію, гірчицю, мед та лимонний сік. Посоліть та поперчіть соус.

7

Полийте салат з тунця соусом та подавайте з хрустким хлібом або багетом. Смачного!

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