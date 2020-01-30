Рецепт шарлотки з яблуками
50 хв
6 порцій
192 ккал
Легкий у приготування рецепт яблучної шарлотки чудово смакуватиме вашій родині. Шарлотка швидка у приготуванні, не займає багато часу, та вважається одним із найпопулярніших рецептів серед господинь. Готуйте з радістю разом із Смачно 24.
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
за смаком
-
Мелена кориця
за смаком
-
Борошно пшеничне
1 склянка
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
1 склянка
-
Яблука
3-4 шт.
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Збийте міксером яйця та цукор до пишної маси. Яєчна суміш повинна змінити колір та стати злегка світлою.
2
Додайте до маси заздалегідь просіяне борошно та розпушувач. Збивайте тісто міксером на мінімальних обертах.
3
Помийте яблука, почистіть яблука від шкірки та наріжте смужками. Збризніть яблука лимонним соком, додайте меленої кориці.
4
Викладіть на деко пергамент для випікання, змастіть його вершковим маслом.
5
Ретельно перемішайте яблука з тістом. Вилийте тісто на деко та випікайте при 180 градусах 40-50 хвилин.
6
Охолодіть шарлотку та посипте її цукровою пудрою. Смачного!
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