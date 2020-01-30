Рецепт сирників з бананом
30 хв
4 порції
227 ккал
Сирники – надзвичайно сита та смачна страва, яка складається з домашнього білого сиру, борошна, цукру та олії для смаження. Та це не все чим можуть здивувати вас сирники. Сирники можуть бути не тільки солодкі, а й солені: з кропом, часничком та навіть з начинкою з вареного жовтка та зелені. Солодка начинка для сирників: родзинки, шоколадні дропси і навіть з згущеним молоком.
Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, ми пропонуємо вам приготувати сирники без цукру. У рецепті Смачно 24, ми замінимо його на банан. Гайда готувати сирники без цукру разом з нами!
Інгредієнти
-
Банан
1 шт.
-
Ваніль
за смаком
-
Домашній сир
300 г
-
Кокосова олія
для смаження
-
Борошно пшеничне
4 ст. л.
Рецепт приготування
1
Викладіть домашній сир у миску та добре розімніть виделкою. Домашній сир також можна перебити ручним блендером.
2
Стиглий, великий банан натріть на грубій терці та додайте до домашнього сиру. Ретельно вимішайте домашній сир з бананом.
3
До готової сирної маси додайте просіяне борошно та ваніль. Ще раз ретельно вимішайте.
4
Присипте дошку борошном та сформуйте невеликі кульки з сиру. Притисніть їх рукою, щоб утворилась класична плоска форма сирника. Посипте сирники борошном з обох сторін.
5
Розігрійте сковорідку та додайте олії. На розігрітій сковорідці смажте сирники з обох сторін до золотистої скоринки 3-4 хвилини.
6
Готові сирники викладіть на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія.
7
Подавайте сирники з сметаною або варенням. Смачного!
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