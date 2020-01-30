Рецепт тіста для піци
45 хв
2 порції
Сирна, м’ясна, гостренька з чілі чи овочева… Начинок для піци є дуже багато, а от з рецептом для тіста все не так просто. Існує безліч рецептів тіста для піци, та не всі вони досконалі. Пухке дріжджове тісто для піци за рецептом Смачно 24 вийде таке ж, як у ресторані.
Інгредієнти
для тіста
-
Свіжі дріжджі
25 г
-
Молоко
1 склянка
-
Борошно пшеничне
400 г
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Цукор
1 ст. л.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Тепле молоко та свіжі дріжджі ретельно змішуємо у глибокій посудині.
2
Додаємо цукор та перемішуємо до повного його розчинення.
3
По одному стакану додаємо борошно, сіль та олію – замішуємо тісто.
4
Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин.
5
З одного замісу тіста виходить два коржі для піци. Смачного!
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