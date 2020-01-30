Сирна, м’ясна, гостренька з чілі чи овочева… Начинок для піци є дуже багато, а от з рецептом для тіста все не так просто. Існує безліч рецептів тіста для піци, та не всі вони досконалі. Пухке дріжджове тісто для піци за рецептом Смачно 24 вийде таке ж, як у ресторані.