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Рецепт запечених курячих крилець з травами

30 хв

4 порції

210 ккал

0 / 5

Курячі крильця, мабуть, люблять усі. Хрумка скоринка, ніжне та соковите м’ясо з неперевершеним пряним ароматом – смакота! Цей рецепт курячих крилець в духовці набагато корисніший ніж смажений на сковорідці. Ми впевнені, що він стане вашим улюбленим рецептом, адже не потребує багато часу на приготування.

 

Інгредієнти

Для крилець

  • Курячі крильця

    1 кг

  • Лимонний сік

    0,5 шт.

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Петрушка (зелень)

    1 за смаком

  • Сіль

    1 за смаком

  • Чебрець (зелень)

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку до 220 градусів.

2

Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку та залиште маринуватися на 10 хвилин.

3

Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, відправте в духовку.

4

Готуйте курячі крильця 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин.

5

Посипте крильця травами і цибулею, збризніть лимонним соком перед подачею. Смачного!

Поради щодо приготування

За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису. Також курячі крильця чудово смакують зі свіжими овочевими салатами.

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