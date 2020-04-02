1

Розігрійте духовку до 220 градусів.

2

Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку та залиште маринуватися на 10 хвилин.

3

Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, відправте в духовку.

4

Готуйте курячі крильця 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин.

5

Посипте крильця травами і цибулею, збризніть лимонним соком перед подачею. Смачного!