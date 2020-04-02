Рецепт запечених курячих крилець з травами
30 хв
4 порції
210 ккал
Курячі крильця, мабуть, люблять усі. Хрумка скоринка, ніжне та соковите м’ясо з неперевершеним пряним ароматом – смакота! Цей рецепт курячих крилець в духовці набагато корисніший ніж смажений на сковорідці. Ми впевнені, що він стане вашим улюбленим рецептом, адже не потребує багато часу на приготування.
Інгредієнти
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Курячі крильця
1 кг
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Лимонний сік
0,5 шт.
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Оливкова олія
3 ст. л.
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Петрушка (зелень)
1 за смаком
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Сіль
1 за смаком
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Чебрець (зелень)
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку до 220 градусів.
2
Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку та залиште маринуватися на 10 хвилин.
3
Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, відправте в духовку.
4
Готуйте курячі крильця 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин.
5
Посипте крильця травами і цибулею, збризніть лимонним соком перед подачею. Смачного!
Поради щодо приготування
За бажанням можна додатково приготувати гарнір з картоплі або рису. Також курячі крильця чудово смакують зі свіжими овочевими салатами.
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