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Смачно 24 Напої Алкогольні коктейлі Як приготувати цитрусовий пунш вдома: рецепт

Як приготувати цитрусовий пунш вдома: рецепт

15 хв

4 порції

260 ккал

Рецепт цитрусового пуншу з алкоголем/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт надзвичайно смачного алкогольного коктейлю з цитрусовими, які надають особливого смаку цьому напою. Рецепт цитрусового пуншу чудово підійде для святкування гучних вечірок та романтичних вечорів вдвох.

Інгредієнти

для коктейлю

Рецепт приготування

1

Помийте лимони та апельсини, вичавіть з них сік з м’якотю.

2

В глибокій мисці змішайте сік цитрусових, мед і содову. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в морозильну камеру на годину.

3

Підготуйте стакани для коктейлю. Дістаньте заготовлений цитрусовий лід з морозилки та розкришіть його ножем. Розкладіть лід по стаканах, налийте до нього ігристого вина. Обережно перемішайте коктейль. За бажанням додайте кілька шматочків апельсину для декору. Смачного!

Поради щодо приготування

Цитрусовий пунш також можна приготувати з горілкою, ромом або білим вином.

Алкогольні коктейлі Напої

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