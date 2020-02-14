1

Помийте лимони та апельсини, вичавіть з них сік з м’якотю.

2

В глибокій мисці змішайте сік цитрусових, мед і содову. Накрийте миску харчовою плівкою та поставте в морозильну камеру на годину.

3

Підготуйте стакани для коктейлю. Дістаньте заготовлений цитрусовий лід з морозилки та розкришіть його ножем. Розкладіть лід по стаканах, налийте до нього ігристого вина. Обережно перемішайте коктейль. За бажанням додайте кілька шматочків апельсину для декору. Смачного!