1

Для насиченого смаку та аромату розсольнику, потрібно приготувати бульйон на м’ясі. У велику каструлю наберіть води, м’ясо наріжте на невеликі шматочки та додайте в каструлю з водою.

2

Помийте та почистьте картоплю, зніміть шкірку та поріжте кубиками. Додайте картоплю до м’ясного бульйону, посоліть, покладіть лаврові листи. Промийте рис та висипте його в каструлю з бульйоном, перемішайте.

3

Для овочевої засмажки помийте цибулю та моркву, почистьте та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте овочі до золотої скоринки. Мариновані огірки почистьте від твердої шкірки, м’якоть натріть на терці та разом з овочевою засмажкою висипте до бульйону. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

4

Варіть суп кілька хвилин до готовності, поперчіть, виключіть вогонь під бульйоном та залиште на 10 хвилин настоятись під кришкою. Подрібніть зелень та посипте розсольник. Спробуйте готовий суп на спеції, якщо він не досолений, досоліть. Смачного!