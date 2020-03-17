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Рибні палички: рецепт для дітей від Євгена Клопотенко

40 хв

4 порції

110 ккал

0 / 5
Рибні палички – рецепт з фото для дітей – як готувати вдома

Як приготувати рибні палички для дітей/Смачно24

Погодьтесь, що діти на відріз відмовляються їсти рибу, як би ви її не приготували та не замаскували. Український шеф-кухар Євген Клопотенко впевнений, що знайшов вихід із цієї складної ситуації. Кулінар пропонує рецепт рибних паличок в духовці, а щоб вони смакували вашій дитині ще більше, подавайте їх з ніжним йогуртовим соусом зі свіжою зеленню. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Йогурт

    200 мл

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Панірувальні сухарі

    1,5 склянки

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Філе риби Мінтай

    2 шт.

  • Яєчний жовток

    1 шт.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

рецепт рибних паличокФіле риби пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером до однорідної маси. Готовий фарш з риби посоліть та поперчіть, додайте панірувальні сухарі та жовток. Ретельно вимішайте масу руками до однорідності.

2

рецепт рибних паличокДля панірування рибних паличок підготуйте дві тарілки. В одну вибийте куряче яйце та злегка збийте виделкою, в другу – панірувальні сухарі. Сформуйте рибні палички та занурте в яйце, далі в парувальні сухарі, знову в яйце й обваляйте в сухарях.

3

рибні палички для дітей рецептСформовані рибні палички викладіть на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте смаколики протягом 20-25 хвилин до утворення золотистої скоринки.

4

рецепт соус до рибиСвіжу зелень петрушки помийте водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно подрібніть ножем. Для соусу візьміть білий грецький йогурт або приготуйте його вдома. Змішайте йогурт з зеленню, додайте спецій та перемішайте. Готові рибні палички подавайте з соусом. Смачного!

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