Рибний суп – пісний рцепт – суп рибний з лососем або хеком

1

Ретельно помийте рибу, якщо ви придбали заморожену – заздалегідь її розморозьте. Філе риби наріжте середніми шматками та збризніть лимонним соком.

2

Для приготування рибного бульйону відваріть хек у підсоленій воді з лавровим листком та чорним перцем горошком. Як тільки вода почне кипіти, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин.

3

Помийте овочі водою, почистіть від шкірки та наріжте дрібним кубиком картоплю. Почищену моркву натріть на тертці, цибулю – дрібно пошинкуйте. Додайте овочі та зелень до бульйону, посоліть рибний суп за смаком. Смачного!