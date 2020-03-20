Рис із шпинатом: простий та смачний рецепт Юлії Висоцької
30 хв
3 порції
252 ккал
Як приготувати рис зі шпинатом/Смачно24
Шпинат – джерело різних мікроелементів та мінералів. А якщо його приготувати з рисом – ви отримаєте корисну та ситну страву.
Інгредієнти
-
Зелена цибуля
1 пучок
-
Мелений чорний перець
дрібка
-
Морська сіль
дрібка
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Рис довгозернистий
250-300 г
-
Вершкове масло
60 г
-
Часник
3 зубчики
-
Шпинат
300 г
Рецепт приготування
1
Нарізати зелену цибулю. Часник почистити від лушпиння та нарізати великими шматками.
2
Розігріти у каструлі оливкову олію і 30 г вершкового масла, тушкувати цибулю на повільному вогні близько 2 хвилин.
3
Коли цибуля стане м'якою, додати часник та шпинат, все перемішати та тушкувати приблизно хвилину.
4
Всипати рис, ще раз все перемішати, поперчити, посолити за смаком і залити холодною водою так, щоб вона на два пальці покривала рис. Накрити кришкою і готувати на повільному вогні 15 хвилин.
5
В кінці додати вершкове масло і знову все перемішати.
6
Перед подачею за бажанням можна натерти твердий сир або м'який кисломолочний і посипати зверху на розкладений по тарілці рис зі шпинатом.
Поради щодо приготування
Замість води можна використовувати відвар із зелені. Для цього використовуються гілочки зелені петрушки, селери і фенхелю. В посуду з водою кладемо пучок зелені, після закипання потрібно продовжувати варити кілька хвилин.
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