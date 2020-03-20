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Смачно 24 Другі страви Каші Рис із шпинатом: простий та смачний рецепт Юлії Висоцької

Рис із шпинатом: простий та смачний рецепт Юлії Висоцької

30 хв

3 порції

252 ккал

0 / 5

Як приготувати рис зі шпинатом/Смачно24

Шпинат – джерело різних мікроелементів та мінералів. А якщо його приготувати з рисом – ви отримаєте корисну та ситну страву.

Інгредієнти

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Мелений чорний перець

    дрібка

  • Морська сіль

    дрібка

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Рис довгозернистий

    250-300 г

  • Вершкове масло

    60 г

  • Часник

    3 зубчики

  • Шпинат

    300 г

Рецепт приготування

1

Нарізати зелену цибулю. Часник почистити від лушпиння та нарізати великими шматками.

2

Розігріти у каструлі оливкову олію і 30 г вершкового масла, тушкувати цибулю на повільному вогні близько 2 хвилин.

3

Коли цибуля стане м'якою, додати часник та шпинат, все перемішати та тушкувати приблизно хвилину.

4

Всипати рис, ще раз все перемішати, поперчити, посолити за смаком і залити холодною водою так, щоб вона на два пальці покривала рис. Накрити кришкою і готувати на повільному вогні 15 хвилин.

5

В кінці додати вершкове масло і знову все перемішати.

6

Перед подачею за бажанням можна натерти твердий сир або м'який кисломолочний і посипати зверху на розкладений по тарілці рис зі шпинатом.

Поради щодо приготування

Замість води можна використовувати відвар із зелені. Для цього використовуються гілочки зелені петрушки, селери і фенхелю. В посуду з водою кладемо пучок зелені, після закипання потрібно продовжувати варити кілька хвилин.

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