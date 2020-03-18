Пісний салат із буряка – рецепт від Євгена Клопотенко

Пісний салат із буряка від Євгена Клопотенко
1 год 40 хв
4 порції
89 ккал
Як приготувати салат з буряка/Смачно24
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати надзвичайно вітамінний та корисний салат з печеного буряка та насінням соняшника. Салат швидкий у приготуванні та збагатить ваш організм корисними мікроелементами та вітамінами, які так потрібні кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Петрушка (зелень)
5 шт.
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Буряк
2 шт.
-
Насіння соняшника
1 ст. л.
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте буряк, обгорніть фольгою та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 1-1,5 години. Охолодіть буряк та зніміть шкірочку ножем. Наріжте буряк на невеликі шматочки.
2
Зелень петрушки помийте водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте ножем. Посипте свіжою нарізаною петрушкою буряк. Насіння соняшника підсмажте до золотої скоринки на сухій сковорідці та додайте в салат.
3
Посоліть та поперчіть салат, полийте олією та ретельно перемішайте. Смачного!
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