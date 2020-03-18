Пісний салат із буряка – рецепт від Євгена Клопотенко

Як приготувати салат з буряка/Смачно24

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати надзвичайно вітамінний та корисний салат з печеного буряка та насінням соняшника. Салат швидкий у приготуванні та збагатить ваш організм корисними мікроелементами та вітамінами, які так потрібні кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!