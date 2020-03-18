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Смачно 24 Авторські рецепти Євген Клопотенко Пісний салат із буряка від Євгена Клопотенко

Пісний салат із буряка від Євгена Клопотенко

1 год 40 хв

4 порції

89 ккал

0 / 5
Пісний салат із буряка – рецепт від Євгена Клопотенко

Як приготувати салат з буряка/Смачно24

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати надзвичайно вітамінний та корисний салат з печеного буряка та насінням соняшника. Салат швидкий у приготуванні та збагатить ваш організм корисними мікроелементами та вітамінами, які так потрібні кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для салату

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Петрушка (зелень)

    5 шт.

  • Буряк

    2 шт.

  • Насіння соняшника

    1 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

салат з бурякаРетельно помийте буряк, обгорніть фольгою та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 1-1,5 години. Охолодіть буряк та зніміть шкірочку ножем. Наріжте буряк на невеликі шматочки.

2

рецепт салату з бурякаЗелень петрушки помийте водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте ножем. Посипте свіжою нарізаною петрушкою буряк. Насіння соняшника підсмажте до золотої скоринки на сухій сковорідці та додайте в салат.

3

салат з буряка рецептПосоліть та поперчіть салат, полийте олією та ретельно перемішайте. Смачного!

Євген Клопотенко Овочеві салати Салати Авторські рецепти

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