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Салат Нісуаз: домашній рецепт приготування

40 хв

4 порції

101 ккал

0 / 5
Салат Нісуаз з консервованим тунцем – рецепт в домашніх умовах

Салат “Нісуаз” з тунцем/Смачно24

Цей рецепт зображає основну "суть" цієї французької страви – анчоуси, помідори та салатне листя, без яких не обходиться жоден рецепт салату Нісуаз.

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Вишукана французька страва давно вийшла за межі своєї батьківщини і дуже відома в усьому світі. Нісуаз стоїть в одному ряду з Олів'є, Цезарем і Грецьким салатом, тому варіацій його приготування є безліч. Смачно 24 пропонує приготувати вам домашню версію салату Нісуаз.

Інгредієнти

для салату

  • Картопля

    2 шт.

  • Листя салату

    жменя

  • Маслини

    1 банка

  • Помідор Черрі

    12 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    2 ч. л.

  • Тунець консервований у власному соку

    2 банки

  • Філе консервованих анчоусів

    10 шт.

  • Яйце

    4 шт.

для заправки

  • Гірчиця в зернах

    2 ч. л.

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Часник

    4 зубчики

Рецепт приготування

1

Анчоуси та тунець дістаньте з баночок, злийте рідину з оливок, промийте салатні листя і помідори, почистіть часник.

2

Салатне листя порвіть руками та викладіть на тарілку, зверху – анчоуси й тунець.

3

Помийте картоплю та відваріть в підсоленій воді. З відвареної картоплі зніміть шкірку, наріжте середнім кубиком, викладіть в тарілку до решти інгредієнтів.

4

Наріжте помідори половинками, додайте в салат. Скибочками наріжте варені курячі яйця. Оливки поріжте в довільній формі – кільцями, половинками, уздовж на 4 частини або залиште цілими. Викладіть все в центр салату.

5

Для заправки: часник видавіть через часникочавку. До оливкової олії додайте гірчицю і часник, ретельно перемішайте, додайте до салату, рівномірно полийте всі складники. Також, заправку можна подати окремо.

6

Салат трохи посоліть та посипте зеленню за смаком. Смачного!

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