Салат Нісуаз: домашній рецепт приготування
40 хв
4 порції
101 ккал
Салат “Нісуаз” з тунцем/Смачно24
Цей рецепт зображає основну "суть" цієї французької страви – анчоуси, помідори та салатне листя, без яких не обходиться жоден рецепт салату Нісуаз.
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Вишукана французька страва давно вийшла за межі своєї батьківщини і дуже відома в усьому світі. Нісуаз стоїть в одному ряду з Олів'є, Цезарем і Грецьким салатом, тому варіацій його приготування є безліч. Смачно 24 пропонує приготувати вам домашню версію салату Нісуаз.
Інгредієнти
-
Картопля
2 шт.
-
Листя салату
жменя
-
Маслини
1 банка
-
Помідор Черрі
12 шт.
-
Сіль
за смаком
-
Спеція базилік (сушений)
2 ч. л.
-
Тунець консервований у власному соку
2 банки
-
Філе консервованих анчоусів
10 шт.
-
Яйце
4 шт.
-
Гірчиця в зернах
2 ч. л.
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Анчоуси та тунець дістаньте з баночок, злийте рідину з оливок, промийте салатні листя і помідори, почистіть часник.
2
Салатне листя порвіть руками та викладіть на тарілку, зверху – анчоуси й тунець.
3
Помийте картоплю та відваріть в підсоленій воді. З відвареної картоплі зніміть шкірку, наріжте середнім кубиком, викладіть в тарілку до решти інгредієнтів.
4
Наріжте помідори половинками, додайте в салат. Скибочками наріжте варені курячі яйця. Оливки поріжте в довільній формі – кільцями, половинками, уздовж на 4 частини або залиште цілими. Викладіть все в центр салату.
5
Для заправки: часник видавіть через часникочавку. До оливкової олії додайте гірчицю і часник, ретельно перемішайте, додайте до салату, рівномірно полийте всі складники. Також, заправку можна подати окремо.
6
Салат трохи посоліть та посипте зеленню за смаком. Смачного!
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