Салат "Шуба" з яблуками: смачний рецепт
45 хв
6 порцій
135 ккал
Готуємо салат “Шуба” з яблуками/Смачно24
Якщо вам набрид традиційний салат “Шуба” з оселедцем, і вам хочеться чогось нового – ми знаємо, як вам допомогти отримати бажане. Класичний салат “Шуба” з оселедцем теж має свої варіанти приготування, найцікавіший з усіх – це з додаванням яблук. Приготуйте салат “Шуба” з яблуками та здивуйте своїх рідних цікавим поєднанням смаків разом зі Смачно 24.
Рецепт приготування
1
Відваріть картоплю і моркву у підсоленій воді до готовності. Натріть овочі на грубій терці в окремі мисочки.
2
Помийте курячі яйця, відваріть їх сім хвилин у підсоленій воді та почистьте від шкарлупи. Розріжте яйця на половинки та розділіть жовток і білок.
3
Ретельно помийте яблука, зріжте шкірку та видаліть насіння з половинок. Почистьте цибулю та наріжте тоненькими кільцями.
4
Для формування салату оберіть глибоку салатницю з рівним дном. Викладіть в неї порізане філе оселедця шматочками, зверху цибульку кільцями. Щедро змастіть шар майонезом.
5
Наступним шаром в салаті будуть яблука, їх потріть на грубій терці зразу в салатницю та змастіть майонезом. Робити цей процес потрібно швидко, щоб яблуками не потемніли.
6
Викладіть картоплю, потім майонез, далі моркву і знову майонез. Майонезу не жалійте, адже від його кількості залежить соковитість вашого салату.
7
Натріть зверху на салат спочатку білок, розрівняйте його по всій площині салатниці. В серединку салатниці натріть жовток. Дайте готовому салату постояти в холодильнику годинку часу. Овочевим шарам необхідно трішки просякнутись майонезом. Смачного!
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