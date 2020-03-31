1

Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. У каструлі з підсоленою водою відваріть гриби до готовності 15-20 хвилин. Охолодіть гриби та натріть на грубій терці.

2

Відваріть курячі яйця, почистіть від шкарлупи. Відварені яйця, сир та огірки натріть на грубій тертці. Наріжте кріп, додайте до решти інгредієнтів та заправте салат майонезом, посоліть та поперчіть. Смачного!