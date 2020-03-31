Рецепт смачного салату на Великдень з простих продуктів
35 хв
6 порцій
189 ккал
Як приготувати салат на Великдень/Смачно24
Рецепт яєчного салату на Великдень радимо приготувати день наперед, перекласти у банку та охолодити. Найкраще салат смакує з підсмаженими грінками або свіжовипеченою паскою. Гайда готувати надзвичайно простий у приготуванні салат на Великдень разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Мариновані печериці
200 г
-
Майонез
за смаком
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Огірок
200 г
-
Сіль
за смаком
-
Твердий сир
200 г
-
Кріп (зелень)
за смаком
-
Яйце
6 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. У каструлі з підсоленою водою відваріть гриби до готовності 15-20 хвилин. Охолодіть гриби та натріть на грубій терці.
2
Відваріть курячі яйця, почистіть від шкарлупи. Відварені яйця, сир та огірки натріть на грубій тертці. Наріжте кріп, додайте до решти інгредієнтів та заправте салат майонезом, посоліть та поперчіть. Смачного!
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