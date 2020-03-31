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Рецепт смачного салату на Великдень з простих продуктів

35 хв

6 порцій

189 ккал

0 / 5
Великодній простий салат – рецепт з яйцем і грибами

Як приготувати салат на Великдень/Смачно24

Рецепт яєчного салату на Великдень радимо приготувати день наперед, перекласти у банку та охолодити. Найкраще салат смакує з підсмаженими грінками або свіжовипеченою паскою. Гайда готувати надзвичайно простий у приготуванні салат на Великдень разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для салату

  • Мариновані печериці

    200 г

  • Майонез

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Огірок

    200 г

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    200 г

  • Кріп (зелень)

    за смаком

  • Яйце

    6 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки. У каструлі з підсоленою водою відваріть гриби до готовності 15-20 хвилин. Охолодіть гриби та натріть на грубій терці.

2

Відваріть курячі яйця, почистіть від шкарлупи. Відварені яйця, сир та огірки натріть на грубій тертці. Наріжте кріп, додайте до решти інгредієнтів та заправте салат майонезом, посоліть та поперчіть. Смачного!

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