Рецепт вінегрету: пісний салат
1 год
6 порцій
130 ккал
Як приготувати пісний вінегрет вдома/Смачно24
В понеділок, 2 березня, початок великого Великоднього посту. В цей час господині готують тільки пісні страви, та це не означає, що ви повинні відмовитись від смачних страв. Салат вінегрет дуже ситний та чудово підійде до пісного столу. Вінегрет смакує з пряним чорним хлібом або грінками. Він складається із багатьох корисних овочів, а кислинкою в салаті є квашена капуста та огірок. Гайда готувати цей пісний салат разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Зелений горошок
200 г
-
Картопля
4 шт.
-
Квашена капуста
200 г
-
Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Олія соняшникова
за смаком
-
Морква
1 шт.
-
Цукор
1 дрібка
-
Буряк
2 шт.
-
Квашений огірок
3 шт.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть. Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.
2
Зцідіть воду з зеленого горошку та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.
3
Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів. Посоліть салат та поцукруйте, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте. Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин.
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