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Рецепт вінегрету: пісний салат

1 год

6 порцій

130 ккал

Як приготувати пісний вінегрет вдома/Смачно24

В понеділок, 2 березня, початок великого Великоднього посту. В цей час господині готують тільки пісні страви, та це не означає, що ви повинні відмовитись від смачних страв. Салат вінегрет дуже ситний та чудово підійде до пісного столу. Вінегрет смакує з пряним чорним хлібом або грінками. Він складається із багатьох корисних овочів, а кислинкою в салаті є квашена капуста та огірок. Гайда готувати цей пісний салат разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть. Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.

2

Зцідіть воду з зеленого горошку та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте. 

3

Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів. Посоліть салат та поцукруйте, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте. Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин. 

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