1

У невеликій каструлі зваріть куряче філе. За бажанням можете трішки підсолити воду. Готове куряче філе охолодіть та наріжте невеликими кубиками.

2

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Щоб цибуля не гірчила в салаті, залийте її кип'ятком на кілька хвилин та процідіть.

3

Зваріть яйця до готовності 7-8 хвилин, почистіть та натріть на грубій тертці. Ананас почистіть від шкірки, якщо ви придбали свіжий, а якщо консервований – злийте з нього воду та поріжте кубиком. Твердий сир натріть на грубій тертці в окрему миску.

4

Для формування салату візьміть дві невеликі салатниці та першим шаром викладіть куряче м'ясо, змастіть його майонезом. Далі шар ананасів і яєць. Перекладіть майонезом та викладіть цибулю. Викладіть знову шар курки та майонез. Наступний шар з ананасів та натертого сиру. Зверху можете зробити сітку з майонезу та прикрасити зеленню. Дайте салату настоятись кілька годин та приступайте до куштування. Смачного!