Салат з ананасом і куркою: смачний рецепт на кожен день
1 год
2 порції
180 ккал
Рецепт салату з курки та ананасу/Смачно24
Рецептів салату з курки є безліч, але тільки у поєднанні з ананасом, він стає по справжньому смачним та соковитим. Смачно 24 пропонує вам приготувати одну з таких варіацій салату, де до складу входить тертий сир, цибуля, варені яйця і, звичайно, курка та ананас.
Салат з курки чудово підійде як для буденного столу, так і для святкового.
Інгредієнти
-
Ананас
430 г
-
Куряче філе
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Майонез
за смаком
-
Твердий сир
200 г
-
Яйце
5 шт.
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі зваріть куряче філе. За бажанням можете трішки підсолити воду. Готове куряче філе охолодіть та наріжте невеликими кубиками.
2
Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Щоб цибуля не гірчила в салаті, залийте її кип'ятком на кілька хвилин та процідіть.
3
Зваріть яйця до готовності 7-8 хвилин, почистіть та натріть на грубій тертці. Ананас почистіть від шкірки, якщо ви придбали свіжий, а якщо консервований – злийте з нього воду та поріжте кубиком. Твердий сир натріть на грубій тертці в окрему миску.
4
Для формування салату візьміть дві невеликі салатниці та першим шаром викладіть куряче м'ясо, змастіть його майонезом. Далі шар ананасів і яєць. Перекладіть майонезом та викладіть цибулю. Викладіть знову шар курки та майонез. Наступний шар з ананасів та натертого сиру. Зверху можете зробити сітку з майонезу та прикрасити зеленню. Дайте салату настоятись кілька годин та приступайте до куштування. Смачного!
Поради щодо приготування
Як приготувати салат з курки і ананасу вдома: рецепт з відео
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