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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Салат з ананасом і куркою: смачний рецепт на кожен день

Салат з ананасом і куркою: смачний рецепт на кожен день

1 год

2 порції

180 ккал

Рецепт салату з курки та ананасу/Смачно24

Рецептів салату з курки є безліч, але тільки у поєднанні з ананасом, він стає по справжньому смачним та соковитим. Смачно 24 пропонує вам приготувати одну з таких варіацій салату, де до складу входить тертий сир, цибуля, варені яйця і, звичайно, курка та ананас. 

Салат з курки чудово підійде як для буденного столу, так і для святкового.

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі зваріть куряче філе. За бажанням можете трішки підсолити воду. Готове куряче філе охолодіть та наріжте невеликими кубиками.

2

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Щоб цибуля не гірчила в салаті, залийте її кип'ятком на кілька хвилин та процідіть.

3

Зваріть яйця до готовності 7-8 хвилин, почистіть та натріть на грубій тертці. Ананас почистіть від шкірки, якщо ви придбали свіжий, а якщо консервований – злийте з нього воду та поріжте кубиком. Твердий сир натріть на грубій тертці в окрему миску.

4

Для формування салату візьміть дві невеликі салатниці та першим шаром викладіть куряче м'ясо, змастіть його майонезом. Далі шар ананасів і яєць. Перекладіть майонезом та викладіть цибулю. Викладіть знову шар курки та майонез. Наступний шар з ананасів та натертого сиру. Зверху можете зробити сітку з майонезу та прикрасити зеленню. Дайте салату настоятись кілька годин та приступайте до куштування. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати салат з курки і ананасу вдома: рецепт з відео

 

Українська кухня Кухні світу Салат з куркою Салати

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