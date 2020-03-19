Салат з авокадо – пісний і швидкий рецепт приготування

1

Ретельно помийте редиску, висушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Перекладіть редиску в глибоку салатницю. Помийте свіжий огірок, зніміть з нього шкірку та наріжте півкільцями – висипте в салатницю.

2

Помийте помідори, розріжте на дві половини та додайте до інших овочів. Розріжте авокадо на дві половини, видаліть кістку та дістаньте м’якоть. Наріжте авокадо невеликими шматочками – додайте в салат.

3

Свіжу зелень помийте, висушіть та дрібно насічіть ножем. Для заправки салату змішайте в окремій мисочці оливкову олію, мед, лимонний сік, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо та поливаємо соусом салат.

4

Всі інгредієнти обережно перемішайте та подавайте вітамінний салат до столу. Смачного!