Салат з авокадо – пісний і швидкий рецепт приготування

Пісний салат з авокадо: швидкий рецепт
15 хв
4 порції
160 ккал
Як приготувати пісний салат з авокадо/Смачно24
Авокадо – калорійний та водночас вітамінний продукт, який потрібно вживати мінімум раз в тиждень для здорового самопочуття. Смачно 24 підготував для вас швидкий у приготуванні свіжий салат з овочів, який може з легкістю замінити вечерю або доповнити м’ясну страву. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Авокадо
2 шт.
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Лимонний сік
2 ч. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Мед
1 ч. л.
-
Огірок
1 шт.
-
Оливкова олія
за смаком
-
Помідор Черрі
10 шт.
-
Редиска
10 шт.
-
Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте редиску, висушіть паперовим рушником та наріжте кільцями. Перекладіть редиску в глибоку салатницю. Помийте свіжий огірок, зніміть з нього шкірку та наріжте півкільцями – висипте в салатницю.
2
Помийте помідори, розріжте на дві половини та додайте до інших овочів. Розріжте авокадо на дві половини, видаліть кістку та дістаньте м’якоть. Наріжте авокадо невеликими шматочками – додайте в салат.
3
Свіжу зелень помийте, висушіть та дрібно насічіть ножем. Для заправки салату змішайте в окремій мисочці оливкову олію, мед, лимонний сік, сіль та перець. Ретельно все перемішуємо та поливаємо соусом салат.
4
Всі інгредієнти обережно перемішайте та подавайте вітамінний салат до столу. Смачного!
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