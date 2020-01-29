1

Помийте та почистіть креветки. Видаліть стравохід.

2

Перепелині яйця відваріть в підсоленій воді 3 хвилини. Розріжте їх на дві половинки.

3

На розігрітій сковорідці підсмажте дрібно нарізаний часник на оливковій олії. Викладіть креветки на сковорідку до часнику та смажте ще 4-5 хвилин до готовності.

4

Помідори розріжте на дві половинки та викладіть в салатницю. Креветки додайте до помідорів та ретельно перемішайте.

5

Змішайте всі інгредієнти для соусу та полийте ним салат.

6

Цибулю наріжте кільцями та викладіть в салатницю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

7

Кедрові горішки, моцарелу та яйця викладіть зверху на салат. Смачного!