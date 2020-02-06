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Смачно 24 Салати Салат з куркою Смачний салат з куркою та корейською морквою: рецепт

Смачний салат з куркою та корейською морквою: рецепт

55 хв

4 порції

160 ккал

Салат з курки – це завжди смачно, а якщо він ще й з додаванням пікантної корейської моркви, ніжних плавлених сирочків… Смакота! Рецепт ситного салату з курки від Смачно 24 чудово підійде для святкувань та застіль, ідеально смакуватиме для обіду або вечері.

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

Помийте куряче філе, відваріть його до готовності у каструлі зі спеціями. Дайте йому охолонути та наріжте курку невеликими кубиками.

2

Відваріть курячі яйця 7 хвилин, охолодіть їх водою та почистьте від шкарлупи. Розріжте яйця на дві половини та натріть на дрібній терці.

3

Візьміть глибоку салатницю з рівним дном та викладіть порізану шматочками курку. Змастіть сформований шар майонезом. Зверху натріть на грубій терці плавлені сирки та знову змастіть шар майонезом. Ретельно розрівнюйте шари силіконовою лопаткою або ложкою.

4

Натертими яйцями посипте зверху шар майонезу. Посоліть та поперчіть яйця та змажте їх майонезом. 

5

З корейської моркви злийте зайвий сік. Викладіть її на майонез та легенько притисніть в салатниці, щоб всі шари нашого салату просякли майонезом. Залиште готовий салат на дві години в холодильнику. Смачного!

Салат з куркою Салати

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