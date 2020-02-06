Смачний салат з куркою та корейською морквою: рецепт
55 хв
4 порції
160 ккал
Салат з курки – це завжди смачно, а якщо він ще й з додаванням пікантної корейської моркви, ніжних плавлених сирочків… Смакота! Рецепт ситного салату з курки від Смачно 24 чудово підійде для святкувань та застіль, ідеально смакуватиме для обіду або вечері.
Інгредієнти
-
Корейська морква
350 г
-
Куряче філе
2 шт.
-
Майонез
90 г
-
Плавлений сирок
3 шт.
-
Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Помийте куряче філе, відваріть його до готовності у каструлі зі спеціями. Дайте йому охолонути та наріжте курку невеликими кубиками.
2
Відваріть курячі яйця 7 хвилин, охолодіть їх водою та почистьте від шкарлупи. Розріжте яйця на дві половини та натріть на дрібній терці.
3
Візьміть глибоку салатницю з рівним дном та викладіть порізану шматочками курку. Змастіть сформований шар майонезом. Зверху натріть на грубій терці плавлені сирки та знову змастіть шар майонезом. Ретельно розрівнюйте шари силіконовою лопаткою або ложкою.
4
Натертими яйцями посипте зверху шар майонезу. Посоліть та поперчіть яйця та змажте їх майонезом.
5
З корейської моркви злийте зайвий сік. Викладіть її на майонез та легенько притисніть в салатниці, щоб всі шари нашого салату просякли майонезом. Залиште готовий салат на дві години в холодильнику. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
3 год
8 порцій
2 год
6 порцій