1

Помийте куряче філе, відваріть його до готовності у каструлі зі спеціями. Дайте йому охолонути та наріжте курку невеликими кубиками.

2

Відваріть курячі яйця 7 хвилин, охолодіть їх водою та почистьте від шкарлупи. Розріжте яйця на дві половини та натріть на дрібній терці.

3

Візьміть глибоку салатницю з рівним дном та викладіть порізану шматочками курку. Змастіть сформований шар майонезом. Зверху натріть на грубій терці плавлені сирки та знову змастіть шар майонезом. Ретельно розрівнюйте шари силіконовою лопаткою або ложкою.

4

Натертими яйцями посипте зверху шар майонезу. Посоліть та поперчіть яйця та змажте їх майонезом.

5

З корейської моркви злийте зайвий сік. Викладіть її на майонез та легенько притисніть в салатниці, щоб всі шари нашого салату просякли майонезом. Залиште готовий салат на дві години в холодильнику. Смачного!