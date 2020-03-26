24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Салати Овочеві салати Пісний салат з морквою від Євгена Клопотенка

Пісний салат з морквою від Євгена Клопотенка

15 хв

2 порції

85 ккал

0 / 5
Салат з моркви – пісний рецепт Євгена Клопотенка – легкий салат

Як приготувати пісний салат з моркви/Смачно24

Під час посту хочеться поласувати чимось смачним і не калорійним. Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко пропонує вам надзвичайно легкий та вітамінний салат з моркви за своїм авторським рецептом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату

  • Базилік (зелень)

    3 гілочки

  • Лимонний сік

    за смаком

  • Мелена кориця

    1 дрібка

  • Морква

    2 шт.

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Перець чилі

    за смаком

  • Соєвий соус

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки та наріжте кружечками завтовшки 5-7 мм. Покладіть моркву у каструлю, налийте води, так, щоб вона тільки накривала моркву і додайте оливкову олію. Поставте каструлю на маленький вогонь та готуйте моркву до напівготовності.

2

Злийте зайву рідину з моркви, перекладіть її  на тарілку та додайте соєвий соус, листочки базиліку, лимонний сік і корицю – перемішайте. Для пікантного гострого смаку салату можна додати перець чилі. Смачного!

Овочеві салати Євген Клопотенко Пісні страви Салати Інші Авторські рецепти

Схожі рецепти

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Овочеві салати

Новини кулінарії

Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки
Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти
Цікаві підбірки
Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
Рецепти корисних перекусів на роботу
Цікаві підбірки
Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
Цікаві підбірки
Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт

Останні рецепти

4 год

4 порції

Українська
Сирна паска в духовці на Великдень: рецепт Покрокове приготування сирної паски в духовці на Великдень

3 год

6 порцій

Українська
Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція Швидко, якісно та легко: інструкція чищення креветок

25 хв

Корисні поради