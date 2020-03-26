Салат з моркви – пісний рецепт Євгена Клопотенка – легкий салат

Пісний салат з морквою від Євгена Клопотенка
15 хв
2 порції
85 ккал
Як приготувати пісний салат з моркви/Смачно24
Під час посту хочеться поласувати чимось смачним і не калорійним. Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко пропонує вам надзвичайно легкий та вітамінний салат з моркви за своїм авторським рецептом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Базилік (зелень)
3 гілочки
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Лимонний сік
за смаком
-
Мелена кориця
1 дрібка
-
Морква
2 шт.
-
Оливкова олія
2 ст. л.
-
Перець чилі
за смаком
-
Соєвий соус
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки та наріжте кружечками завтовшки 5-7 мм. Покладіть моркву у каструлю, налийте води, так, щоб вона тільки накривала моркву і додайте оливкову олію. Поставте каструлю на маленький вогонь та готуйте моркву до напівготовності.
2
Злийте зайву рідину з моркви, перекладіть її на тарілку та додайте соєвий соус, листочки базиліку, лимонний сік і корицю – перемішайте. Для пікантного гострого смаку салату можна додати перець чилі. Смачного!
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