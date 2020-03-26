Салат з моркви – пісний рецепт Євгена Клопотенка – легкий салат

1

Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки та наріжте кружечками завтовшки 5-7 мм. Покладіть моркву у каструлю, налийте води, так, щоб вона тільки накривала моркву і додайте оливкову олію. Поставте каструлю на маленький вогонь та готуйте моркву до напівготовності.

2

Злийте зайву рідину з моркви, перекладіть її на тарілку та додайте соєвий соус, листочки базиліку, лимонний сік і корицю – перемішайте. Для пікантного гострого смаку салату можна додати перець чилі. Смачного!