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Смачно 24 Салати Салати з рибою Швидкий рецепт весняного салату з тунцем

Швидкий рецепт весняного салату з тунцем

25 хв

2 порції

160 ккал

0 / 5
Салат з тунцем, листям салату і фетою – рецепт домашній

Як приготувати салат з тунцем вдома/Смачно24

Швидкий у приготуванні салат з тунця за рецептом Смачно 24 сподобається кожному. Рецепт салату з тунця доволі низько калорійний та вітамінний. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату

  • Бальзамічний оцет

    за смаком

  • Листя салату

    за смаком

  • Оливки

    за смаком

  • Помідор

    2 шт.

  • Сир Фета

    200 г

  • Тунець консервований у власному соку

    1 шт.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Яйця зварити, порізати на четвертинки. Ретельно помийте помідор, поріжте його на невеличкі скибки, тунець помніть виделкою, додайте до інших інгредієнтів. Олію з тунця теж додаємо до салату (вона слугуватиме нам заправкою).

2

Фету поріжте на шматочки, листя салату порвіть руками на маленькі шматочки та додайте оливки. Посоліть та поперчіть салат, скропіть його бальзамічним оцтом, добре перемішайте. Смачного!

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