Салат з тунцем, листям салату і фетою – рецепт домашній

1

Яйця зварити, порізати на четвертинки. Ретельно помийте помідор, поріжте його на невеличкі скибки, тунець помніть виделкою, додайте до інших інгредієнтів. Олію з тунця теж додаємо до салату (вона слугуватиме нам заправкою).

2

Фету поріжте на шматочки, листя салату порвіть руками на маленькі шматочки та додайте оливки. Посоліть та поперчіть салат, скропіть його бальзамічним оцтом, добре перемішайте. Смачного!