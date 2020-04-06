Салат з тунцем, листям салату і фетою – рецепт домашній

Швидкий рецепт весняного салату з тунцем
25 хв
2 порції
160 ккал
Як приготувати салат з тунцем вдома/Смачно24
Швидкий у приготуванні салат з тунця за рецептом Смачно 24 сподобається кожному. Рецепт салату з тунця доволі низько калорійний та вітамінний. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Бальзамічний оцет
за смаком
-
Листя салату
за смаком
-
Оливки
за смаком
-
Помідор
2 шт.
-
Сир Фета
200 г
-
Тунець консервований у власному соку
1 шт.
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Яйця зварити, порізати на четвертинки. Ретельно помийте помідор, поріжте його на невеличкі скибки, тунець помніть виделкою, додайте до інших інгредієнтів. Олію з тунця теж додаємо до салату (вона слугуватиме нам заправкою).
2
Фету поріжте на шматочки, листя салату порвіть руками на маленькі шматочки та додайте оливки. Посоліть та поперчіть салат, скропіть його бальзамічним оцтом, добре перемішайте. Смачного!
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