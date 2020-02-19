Покрокове приготування салату з тунцем вдома
30 хв
6 порцій
267 ккал
Як приготувати салат з тунцем вдома/Смачно24
Надзвичайно смачний рецепт салату з тунцем сподобається кожному члену вашої родини. Салат дуже ситний, якщо ви не вживаєте майонез – замініть його грецьким або домашнім йогуртом. Також, до салату з тунцем можна додавати свої улюблені інгредієнти: авокадо, сухарики, кукурудзу та навіть твердий сир.
Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт салату з тунця. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Болгарський перець
2 шт.
-
Гірчиця
1/2 ч. л.
-
Зелень (улюблена)
для декору
-
Майонез
за смаком
-
Помідор
3 шт.
-
Тунець консервований у власному соку
550 г
-
Часник
2 зубчики
-
Яйце
5 шт.
Рецепт приготування
1
Помийте та відваріть яйця до готовності 7-8 хвилин. Почистіть від шкарлупи та натріть білок на дрібній тертці. Жовток використаємо вкінці приготування рецепту. Болгарський перець почистити від зерняток, зрізати капелюшки та нарізати м’якоть дрібними кубиками. Викладіть перший шар салату з яєць, далі з болгарського перцю.
2
У невеликій посудині змішайте майонез, гірчицю з подрібненим часником та ретельно перемішайте до однорідної маси. Змастіть соусом салат та викладіть зверху подрібнений тунець.
3
Змастіть шар тунця соусом та натріть на тертці жовток. Подрібніть свіжу зелень та викладіть на салат для декору. Смачного!
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