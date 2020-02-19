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Смачно 24 Салати Салати з рибою Покрокове приготування салату з тунцем вдома

Покрокове приготування салату з тунцем вдома

30 хв

6 порцій

267 ккал

Як приготувати салат з тунцем вдома/Смачно24

Надзвичайно смачний рецепт салату з тунцем сподобається кожному члену вашої родини. Салат дуже ситний, якщо ви не вживаєте майонез – замініть його грецьким або домашнім йогуртом. Також, до салату з тунцем можна додавати свої улюблені інгредієнти: авокадо, сухарики, кукурудзу та навіть твердий сир.

Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт салату з тунця. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

рецпт салату з тунцемПомийте та відваріть яйця до готовності 7-8 хвилин. Почистіть від шкарлупи та натріть білок на дрібній тертці. Жовток використаємо вкінці приготування рецепту. Болгарський перець почистити від зерняток, зрізати капелюшки та нарізати м’якоть дрібними кубиками. Викладіть перший шар салату з яєць, далі з болгарського перцю.

2

У невеликій посудині змішайте майонез, гірчицю з подрібненим часником та ретельно перемішайте до однорідної маси. Змастіть соусом салат та викладіть зверху подрібнений тунець.

3

салат з тунцем рецептЗмастіть шар тунця соусом та натріть на тертці жовток. Подрібніть свіжу зелень та викладіть на салат для декору. Смачного!

Салати з рибою Салати

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