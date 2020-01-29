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Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою

5 хв

4 порції

90 ккал

Цей рецепт салату ви без перебільшення приготуєте за 5 хвилин. Незвичне на перший погляд поєднання пекінської капусти та ківі закохає вас у себе з першої ложки салату. 

Інгредієнти

для салату

Рецепт приготування

1

Дрібно посічіть пекінську капусту ножем. Викладіть у глибоку салатницю.

2

Почистіть та наріжте ківі половинками, попередньо розрізавши його навпіл.

3

Змішайте ківі з пекінською капустою, поперчіть та додайте майонез. Ретельно вимішайте салат. Смачного!

Овочеві салати Салати

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