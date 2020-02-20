24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Випічка Піца Тісто Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенко

Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенко

25 хв

1 порція

122 ккал

Як приготувати пісочне тісто/Смачно24

Простий рецепт приготуваня пісочного тіста від Євгена Клопотенко допоможе вам швидко та легко зробити тісто вдома. З пісочного тіста ви можете приготувати основу для відкритого пирога Кіш Лорен або ж спекти будь-яку запіканку на свій смак. Гайда готувати разом з Смачно 24.

Інгредієнти

для тіста

Рецепт приготування

1

Просійтеборошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та цукрову пудру – ретельно перемішайте. З’єднайте розм’якшене веркоше масло з борошном тарозімніть руками до крихти.

2

Додайте до борошна яєчний жовток та замісіть тісто до однорідної маси.  Якщо тісто не формується в однорідну масу, додайте води або молока. 

3

З готового пластичного тіста сформуйте кулю, загорніть його в харчову плівку та залиште “відпочити” на 30 хв в холодильник. Тісто готове, все що вам потрібно – це розкатати тісто та викласти його на деко. Смачного!

Тісто Піца Випічка

Схожі рецепти

Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки
Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці Рецепт шарлотки, який по силах кожній господині!

1 год 15 хв

5 порцій

Кухні світу
Торт "Медовик": класичний рецепт приготування Приготуйте неймовірно смачний торт

1 год 30 хв

8 порцій

Торти
Гарбузовий тарт: покроковий рецепт Рецепт дуже ніжного та смачного десерту, який сподобається всім!

2 год

6 порцій

Тарт

Новини кулінарії

Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт
Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах
Ектор Хіменес-Браво
Що приготувати на романтичну вечерю в День Валентина
Що приготувати на День Валентина: швидкі сніданки
Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Як приготувати цитрусовий глінтвейн з білого вина: рецепт Ароматний та смачний алкогольний напій з білого вина

30 хв

4 порції

Гарячі напої
Торт "Мурашник": легкий рецепт Покроковий рецепт приготування торту "Мурашник"

40 хв

8 порцій

Торти
Готуємо домашні тефтелі в мультиварці: простий рецепт Домашні тефтелі з покроковим рецептом приготування вдома

1 год

6 порцій

Другі страви