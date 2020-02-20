Рецепт приготування

1

Просійтеборошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та цукрову пудру – ретельно перемішайте. З’єднайте розм’якшене веркоше масло з борошном тарозімніть руками до крихти.

2

Додайте до борошна яєчний жовток та замісіть тісто до однорідної маси. Якщо тісто не формується в однорідну масу, додайте води або молока.

3

З готового пластичного тіста сформуйте кулю, загорніть його в харчову плівку та залиште “відпочити” на 30 хв в холодильник. Тісто готове, все що вам потрібно – це розкатати тісто та викласти його на деко. Смачного!