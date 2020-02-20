Секрети пісочного тіста від Євгена Клопотенко
25 хв
1 порція
122 ккал
Як приготувати пісочне тісто/Смачно24
Простий рецепт приготуваня пісочного тіста від Євгена Клопотенко допоможе вам швидко та легко зробити тісто вдома. З пісочного тіста ви можете приготувати основу для відкритого пирога Кіш Лорен або ж спекти будь-яку запіканку на свій смак. Гайда готувати разом з Смачно 24.
Інгредієнти
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Вода
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
350 г
-
Цукрова пудра
1 ст. л.
-
Вершкове масло
150 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яєчний жовток
2 шт.
Рецепт приготування
1
Просійтеборошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та цукрову пудру – ретельно перемішайте. З’єднайте розм’якшене веркоше масло з борошном тарозімніть руками до крихти.
2
Додайте до борошна яєчний жовток та замісіть тісто до однорідної маси. Якщо тісто не формується в однорідну масу, додайте води або молока.
3
З готового пластичного тіста сформуйте кулю, загорніть його в харчову плівку та залиште “відпочити” на 30 хв в холодильник. Тісто готове, все що вам потрібно – це розкатати тісто та викласти його на деко. Смачного!
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