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Смачно 24 Випічка Шарлотка Десерт для дітей: рецепт полуничної шарлотки

Десерт для дітей: рецепт полуничної шарлотки

3 год

4 порції

298 ккал

0 / 5
Рецепт полуничної шарлотки: покроково шарлотка з полуницею

Як приготувати шарлотку з полуницею/Смачно24

Надзвичайно смачна полунична шарлотка ідеально підійде до сімейного чаювання. Ви з легкістю можете залучити дітей до приготування шарлотки, адже рецепт надзвичайно простий та не потребує особливих кулінарних навичок.

Діти обожнюють полуничну шарлотку, адже її тісто ніжно та пухке, та солодка полуниця надає випічці особливого смаку. Гайда готувати полуничну шарлотку за рецептом Смачно 24 разом!

Інгредієнти

для страви

  • Полуниця

    200 г

  • Олія соняшникова

    для змазування форми

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Вершкове масло

    50 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску, додайте цукру та збийте в однорідну масу.

2

В отриману масу додайте вершкове масло кімнатної температури, всипте борошно та розпушувач. Замісіть тісто для шарлотки.

3

Деко для випікання полуничної шарлотки ретельно змастіть олією, підсипте борошном і обережно вилийте тісто.

4

Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та викладіть ягоди зверху на тісто.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте полуничну шарлотку 40-45 хвилин до готовності. Смачного!

Шарлотка Дитяче харчування Бісквіт Інші Десерти Випічка

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