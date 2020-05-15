Як приготувати шарлотку з полуницею/Смачно24

Надзвичайно смачна полунична шарлотка ідеально підійде до сімейного чаювання. Ви з легкістю можете залучити дітей до приготування шарлотки, адже рецепт надзвичайно простий та не потребує особливих кулінарних навичок.

Діти обожнюють полуничну шарлотку, адже її тісто ніжно та пухке, та солодка полуниця надає випічці особливого смаку. Гайда готувати полуничну шарлотку за рецептом Смачно 24 разом!