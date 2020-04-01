1

Нарізаємо м’ясо шматочками, цибулю чистимо від лушпиння та нарізаємо кільцями.

2

У глибокій мисці змішуємо майонез, спеції з м’ясом і кільцями цибулі – перемішуємо. Залиште шашлик маринуватись на 30 хвилин.

3

Підготуйте дерев'яні шпажки для шашлику. Важливо: вони повинні бути того ж розміру, що і банка, не виглядати з неї. Якщо шпажки занадто довгі, їх можна обрізати. Нанизуйте м’ясо на шпажки чергуючи з кільцями цибулі. Викладіть шашлик в банки так, щоб м’ясо не торкалося країв. На дно банки налийте 1-2 см води та додайте рідкий дим.

4

Накрийте верх банки фольгою, зробіть в ній невеликий отвір. Обов’язково ставте банки з шашликом в холодну духовку та випікайте 1 годину.

5

Під час випікання шашлику не відкривайте двері духовки, щоб банки не потріскалися. Готовий шашлик викладіть на тарілку та подавайте з овочами. Смачного!