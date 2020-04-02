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Як приготувати шашлик з свинини вдома на сковорідці

1 год 30 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5
Як приготувати шашлик зі свинини на сковороді: відео

Рецепт приготування шашлику вдома/Смачно24

Насолодитися смачним і соковитим шашликом можне не тільки на природі, а й вдома. Шашлик приготований на сковорідці виходить пряним, ситним та надзвичайно смачним. Гайда готувати шашлик зі свинини вдома на сковорідці разом зі Смачно 24!

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Інгредієнти

для страви

  • Приправа для шашлику

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Олія соняшникова

    30 мл

  • Свинина

    1 кг

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте м’ясо, наріжте шматочками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте великими кільцями. Додайте цибулю до свинини та перемішайте.

2

Посоліть та поперчіть м’ясо, додайте приправу для шашлику, оцет і ще раз добре перемішайте всі інгредієнти.

3

Накрийте миску з шашликом харчовою плівкою та поставте в холодильник маринуватися на одну годину.

4

Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією, викладіть на неї шматочки м’яса – цибулю не використовуємо. У процесі смаження, перемішуйте м’ясо, щоб воно рівномірно просмажилося.

5

Коли шматочки шашлику зарум’янилися, додайте до нього цибулю з маринаду. Смажте шашлик до готовності. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт приготування шашлику вдома на сковорідці з відео:

 

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