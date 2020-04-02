1

Ретельно помийте м’ясо, наріжте шматочками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте великими кільцями. Додайте цибулю до свинини та перемішайте.

2

Посоліть та поперчіть м’ясо, додайте приправу для шашлику, оцет і ще раз добре перемішайте всі інгредієнти.

3

Накрийте миску з шашликом харчовою плівкою та поставте в холодильник маринуватися на одну годину.

4

Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією, викладіть на неї шматочки м’яса – цибулю не використовуємо. У процесі смаження, перемішуйте м’ясо, щоб воно рівномірно просмажилося.

5

Коли шматочки шашлику зарум’янилися, додайте до нього цибулю з маринаду. Смажте шашлик до готовності. Смачного!