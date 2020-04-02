Як приготувати шашлик з свинини вдома на сковорідці
1 год 30 хв
4 порції
142 ккал
Рецепт приготування шашлику вдома/Смачно24
Насолодитися смачним і соковитим шашликом можне не тільки на природі, а й вдома. Шашлик приготований на сковорідці виходить пряним, ситним та надзвичайно смачним. Гайда готувати шашлик зі свинини вдома на сковорідці разом зі Смачно 24!
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Інгредієнти
-
Приправа для шашлику
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
3 шт.
-
Олія соняшникова
30 мл
-
Свинина
1 кг
-
Сіль
за смаком
-
Оцет
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте м’ясо, наріжте шматочками. Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте великими кільцями. Додайте цибулю до свинини та перемішайте.
2
Посоліть та поперчіть м’ясо, додайте приправу для шашлику, оцет і ще раз добре перемішайте всі інгредієнти.
3
Накрийте миску з шашликом харчовою плівкою та поставте в холодильник маринуватися на одну годину.
4
Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією, викладіть на неї шматочки м’яса – цибулю не використовуємо. У процесі смаження, перемішуйте м’ясо, щоб воно рівномірно просмажилося.
5
Коли шматочки шашлику зарум’янилися, додайте до нього цибулю з маринаду. Смажте шашлик до готовності. Смачного!
Поради щодо приготування
Рецепт приготування шашлику вдома на сковорідці з відео:
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