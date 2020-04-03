Шоколадні кекси за рецептом Євгена Клопотенко
45 хв
6 порцій
189 ккал
Як приготувати шоколадні кекси вдома/Смачно24
Український шеф-кухар – Євген Клопотенко, поділився неймовірно смачним рецептом шоколадних кексів в духовці. Швидкі у приготуванні та з простих продуктів, які знайдуться у холодильнику кожної господині. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Какао
50 г
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
200 г
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Чорний шоколад
100 г
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте у мисці борошно, какао та розпушувач – ретельно вимішайте інгредієнти.
2
Окремо змішайте цукор, яйце і сіль. Перемішайте вінчиком до однорідної маси.
3
Ретельно помийте апельсин, висушіть паперовим рушником та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте.
4
Вичавіть з апельсина сік та додайте його до яєчної суміші – перемішайте. Додайте в цю ж миску суху суміш з борошна, какао і розпушувача та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Подрібніть шоколад в дрібну крихту та висипте у тісто.
5
На паровій бані розтопіть 100 г вершкового масла, дайте йому трохи охолонути та додайте у шоколадне тісто. Ще раз ретельно перемішуємо тісто вінчиком до однорідності.
6
На деко викладіть силіконову форму для кексів, покладіть в неї паперові кошики для кексів і заповніть форми на 2/3 об'єму.
7
Випікайте кекси 35 хвилин до готовності. Смачного!
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