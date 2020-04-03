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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Шоколадні кекси за рецептом Євгена Клопотенко

Шоколадні кекси за рецептом Євгена Клопотенко

45 хв

6 порцій

189 ккал

0 / 5
Домашні шоколадні кекси – рецепт з фото від Євгена Клопотенка

Як приготувати шоколадні кекси вдома/Смачно24

Український шеф-кухар – Євген Клопотенко, поділився неймовірно смачним рецептом шоколадних кексів в духовці. Швидкі у приготуванні та з простих продуктів, які знайдуться у холодильнику кожної господині. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для тіста

  • Апельсин

    1 шт.

  • Какао

    50 г

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    200 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Чорний шоколад

    100 г

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте у мисці борошно, какао та розпушувач – ретельно вимішайте інгредієнти.  

2

Окремо змішайте цукор, яйце і сіль. Перемішайте вінчиком до однорідної маси. 

3

Ретельно помийте апельсин, висушіть паперовим рушником та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте.

4

Вичавіть з апельсина сік та додайте його до яєчної суміші – перемішайте. Додайте в цю ж миску суху суміш з борошна, какао і розпушувача та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Подрібніть шоколад в дрібну крихту та висипте у тісто.

5

На паровій бані розтопіть 100 г вершкового масла, дайте йому трохи охолонути та додайте у шоколадне тісто. Ще раз ретельно перемішуємо тісто вінчиком до однорідності.

6

На деко викладіть силіконову форму для кексів, покладіть в неї паперові кошики для кексів і заповніть форми на 2/3 об'єму.

7

Випікайте кекси 35 хвилин до готовності. Смачного!

Солодка випічка Євген Клопотенко Десерти Авторські рецепти

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