1

Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте у мисці борошно, какао та розпушувач – ретельно вимішайте інгредієнти.

2

Окремо змішайте цукор, яйце і сіль. Перемішайте вінчиком до однорідної маси.

3

Ретельно помийте апельсин, висушіть паперовим рушником та зніміть з нього цедру на дрібній тертці. Додайте цедру до яєчної маси та перемішайте.

4

Вичавіть з апельсина сік та додайте його до яєчної суміші – перемішайте. Додайте в цю ж миску суху суміш з борошна, какао і розпушувача та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Подрібніть шоколад в дрібну крихту та висипте у тісто.

5

На паровій бані розтопіть 100 г вершкового масла, дайте йому трохи охолонути та додайте у шоколадне тісто. Ще раз ретельно перемішуємо тісто вінчиком до однорідності.

6

На деко викладіть силіконову форму для кексів, покладіть в неї паперові кошики для кексів і заповніть форми на 2/3 об'єму.

7

Випікайте кекси 35 хвилин до готовності. Смачного!