Шоколданий трюфель в домашніх умовах – рецепт цукерок

1

У невеликій каструлі добре прогрійте вершки, але не доведіть до кипіння. Подрібніть чорний шоколад та покладіть його в жаростійку посудину. Залийте шоколад гарячими вершками та перемішайте силіконовою лопаткою до однорідності. Якщо весь шоколад не розтопився у вершках, помістіть миску на водяну баню.

2

Злегка розігрійте ягідне або фруктове пюре і додайте до шоколадної маси. Влийте в каструлю лікер та перемішайте легкими рухами.

3

Поставте каструлю в холодильник, щоб шоколадна маса охолодилася та застигла. 3-4 години для шоколадної маси буде достатньо.

4

Витягніть масу для цукерок з холодильника та сформуйте круглі цукерки. В окремій мисці просійте какао через дрібне сито та обваляйте в ньому сформовані цукерки. Смачного!