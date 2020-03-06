1

У невеликій каструлі або на паровій бані розтопіть вершкове масло та розлийте його по формах, у яких ви будете запікати омлет.

2

Сьомгу поріжте на невеликі шматочки та викладіть у формочки, посипте подрібненою зеленню петрушки.

3

У кожну формочку вибийте яйце, але не перемішуйте всі інгредієнти. Додайте спецій за смаком та випікайте в розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

4

До запеченого омлету з сьомгою чудово смакують підсмажені тости до хрусткої скоринки. Приготувати їх дуже просто та швидко. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте хліб з обох сторін до скоринки. Смачного!