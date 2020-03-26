Сметанне печиво на Великдень – рецепт печива на сметані

Смачне сметанне печиво на Великдень: легкий рецепт
4 год
4 порції
142 ккал
Як приготувати домашнє печиво на Великдень/Смачно24
Не знаєте, що приготувати на Великдень окрім паски? Смачно 24 пропонує приготувати Великоднє печиво, яке ви з легкістю можете формувати і вирізати разом з дітками.
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
10 г
-
Борошно пшеничне
3 склянки
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
1 склянка
-
Вершкове масло
100 г
-
Сметана
200 мл
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
2 шт.
-
Гелевий барвник
за смаком
-
Лимонний сік
1 ч. л.
-
Цукрова пудра
1 склянка
-
Яєчний білок
1 шт.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. М'яке вершкове масло з'єднайте із цукром і ванільним цукром, збийте вінчиком до однорідності. Постійно помішуючи додайте яйця, сметану і знову ретельно перемішайте.
2
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно і розпушувач до яєчної суміші та замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 3 години охолоджуватись.
3
Посипте стіл борошном та розкачайте на ньому тісто завтовшки 1 см. За допомогою фігурних формочок виріжте сметанне печиво.
4
Застеліть деко для випікання пергаментом, розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності.
5
Для кольорової глазурі збийте білок міксером на малих обертах до однорідної консистенції. Ретельно просійте цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок та додайте в білок. Додайте у білкову масу лимонний сік і збийте білок на високій швидкості міксера до утворення щільних піків.
6
Розділіть білок в кілька тарілочок та додайте харчові барвники різних кольорів. Спочатку малюйте глазур’ю без барвника (білим) контур майбутньої картинки і дайте йому висохнути. Далі можна заповнювати внутрішню частину картинки та розфарбовувати печиво. Глазур сохне 3-6 годин при кімнатній температурі. Чим товстіший шар глазурі, яким покрито пасхальне печиво, тим довше він буде сохнути. Смачного!
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