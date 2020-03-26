Сметанне печиво на Великдень – рецепт печива на сметані

1

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. М'яке вершкове масло з'єднайте із цукром і ванільним цукром, збийте вінчиком до однорідності. Постійно помішуючи додайте яйця, сметану і знову ретельно перемішайте.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно і розпушувач до яєчної суміші та замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 3 години охолоджуватись.

3

Посипте стіл борошном та розкачайте на ньому тісто завтовшки 1 см. За допомогою фігурних формочок виріжте сметанне печиво.

4

Застеліть деко для випікання пергаментом, розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності.

5

Для кольорової глазурі збийте білок міксером на малих обертах до однорідної консистенції. Ретельно просійте цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок та додайте в білок. Додайте у білкову масу лимонний сік і збийте білок на високій швидкості міксера до утворення щільних піків.

6

Розділіть білок в кілька тарілочок та додайте харчові барвники різних кольорів. Спочатку малюйте глазур’ю без барвника (білим) контур майбутньої картинки і дайте йому висохнути. Далі можна заповнювати внутрішню частину картинки та розфарбовувати печиво. Глазур сохне 3-6 годин при кімнатній температурі. Чим товстіший шар глазурі, яким покрито пасхальне печиво, тим довше він буде сохнути. Смачного!