24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Смачне сметанне печиво на Великдень: легкий рецепт

Смачне сметанне печиво на Великдень: легкий рецепт

4 год

4 порції

142 ккал

0 / 5
Сметанне печиво на Великдень – рецепт печива на сметані

Як приготувати домашнє печиво на Великдень/Смачно24

Не знаєте, що приготувати на Великдень окрім паски? Смачно 24 пропонує приготувати Великоднє печиво, яке ви з легкістю можете формувати і вирізати разом з дітками.

Інгредієнти

для печива

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Борошно пшеничне

    3 склянки

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сметана

    200 мл

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    2 шт.

для глазурі

  • Гелевий барвник

    за смаком

  • Лимонний сік

    1 ч. л.

  • Цукрова пудра

    1 склянка

  • Яєчний білок

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. М'яке вершкове масло з'єднайте із цукром і ванільним цукром, збийте вінчиком до однорідності. Постійно помішуючи додайте яйця, сметану і знову ретельно перемішайте.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте борошно і розпушувач до яєчної суміші та замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та покладіть в холодильник на 3 години охолоджуватись.

3

Посипте стіл борошном та розкачайте на ньому тісто завтовшки 1 см. За допомогою фігурних формочок виріжте сметанне печиво.

4

Застеліть деко для випікання пергаментом, розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності.

5

Для кольорової глазурі збийте білок міксером на малих обертах до однорідної консистенції. Ретельно просійте цукрову пудру через сито, щоб не було грудочок та додайте в білок. Додайте у білкову масу лимонний сік і збийте білок на високій швидкості міксера до утворення щільних піків.

6

Розділіть білок в кілька тарілочок та додайте харчові барвники різних кольорів. Спочатку малюйте глазур’ю без барвника (білим) контур майбутньої картинки і дайте йому висохнути. Далі можна заповнювати внутрішню частину картинки та розфарбовувати печиво. Глазур сохне 3-6 годин при кімнатній температурі. Чим товстіший шар глазурі, яким покрито пасхальне печиво, тим довше він буде сохнути. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Печиво Випічка

Схожі рецепти

Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт Ідеальна випічка, яка не може не сподобатися

1 год 10 хв

3 порції

Українська
Гарбузовий тарт: покроковий рецепт Рецепт дуже ніжного та смачного десерту, який сподобається всім!

2 год

6 порцій

Тарт
Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки

Новини кулінарії

Календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день
Цікаві підбірки
Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти
Цікаві підбірки
Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
Рецепти корисних перекусів на роботу
Цікаві підбірки
Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
Цікаві підбірки
Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт

Останні рецепти

Сирна паска в духовці на Великдень: рецепт Покрокове приготування сирної паски в духовці на Великдень

3 год

6 порцій

Українська
Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція Швидко, якісно та легко: інструкція чищення креветок

25 хв

Корисні поради
Рецепт приготування дерунів з картоплі Прокрокова інструкція приготування дерунів з картоплі

45 хв

4 порції

Другі страви